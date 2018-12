Ebbe Skovdahl: Det er da mærkeligt at se et Brøndby-hold uden danskere

Fire gange i sin trænerkarriere hentede Ebbe Skovdahl mesterskabet til Brøndby.

Derfor er tilknytningen til klubben helt naturlig, så han ser hjemmekampene på stadion så ofte, det kan lade sig gøre - således også den mod Hobro søndag aften.

»Og selvfølgelig er det lidt mærkeligt for mig at se et Brøndby-hold uden en eneste dansker i startopstillingen. Det havde jeg nok ikke forestillet mig ville ske«, siger 73-årige Ebbe Skovdahl uden indtryk af, at det påvirkede ret mange andre tilskuere.

»Jeg kommer altid i god tid før kampene og møder og snakker med mange fans. Det gjorde jeg også til kampen mod Hobro. Og det er ikke mit indtryk, at der bliver snakket særligt meget om, hvor spillerne på holdet kommer fra. Når bare Brøndby vinder«, tilføjer han uden at tage stilling til, om det er godt eller skidt med et superligahold uden danskere.

»Jeg er hverken for eller imod, at Brøndby lige nu spiller med så mange udlændinge på holdet. Det er vel udviklingen i en tid, når der bliver solgt mange meget unge danske spillere til udlandet. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved«, mener Ebbe Skovdahl og mener, at en træner væsentligste opgave alene er at stille så stærkt hold som muligt.

»Selvfølgelig ville det glæde mig, hvis klubben kunne producere en masse spillere, der kan bruges på førsteholdet. Men der er jo ikke noget galt i at købe dygtige udlændinge, som kan løfte vores hold. Og jeg respekterer, at en udenlandsk træner – som Zorniger – peger på spillere og typer, der passer til den måde, han vil spille på. Aggressive spillere var det, han havde brug for. Da han kom til Danmark, kendte han jo ikke mange danske spillere. Han fandt spillere, bl.a. i sit hjemland, som han vidste noget om. Han vidste, hvad de kunne og stod for«, siger Ebbe Skovdahl.



»Og man må jo sige, at Alexander Zorniger havde succes med holdet i de to første sæsoner«, tilføjer han.