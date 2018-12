Liverpools eksalterede manager kan blive straffet for at juble

Velkommen til mandagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Fodbold: Da Liverpool langt ind i overtiden scorede et kuriøst mål til 1-0-sejren over Everton, løb manager Jürgen Klopp i sin ekstatiske jubel ind på banen og omfavnede målmanden Alisson Becker. Det skulle han ikke have gjort. I dag har The FA, Det Engelske Fodboldforbund, anklaget Liverpoolmanageren for usportslig optræden. Liverpoolmanageren, der umiddelbart efter kampen beklagede sin opførsel og undskyldte overfor Evertons manager, Marco Silva, skal senest torsdag sende sin forklaring til The FA.

Basketball: Efter seks nederlag i træk har Chaicago Bulls fyret træneren Fred Holberg og forfremmet Jim Boylen til ny chef for holdet, der vandt NBA seks gange i 1990’erne.

Skiløb: Halvanden uge før afviklingen er kvindernes alpine World Cup-løb i Val d’Isere blevet aflyst på grund af mangel på sne. Mændenes knapt så lange løb i storslalom og slalom i den kommende weekend kan dog gennemføres som planlagt.

Fodbold: Alexander Zorniger blev søndag den første træner i Superligaens historie til at sende et hold uden en eneste dansk spiller på banen fra start, da Brøndby vandt 1-0 over Hobro. Ifølge Zorniger var der en række årsager til, at det gik sådan. Flere danske talenter har ikke samme stærke mentalitet som deres udenlandske konkurrenter. De store klubber har tidligere købt Brøndbys bedste talenter, inden de kom op på førsteholdet, og de unge Masterclass-spillere fra næstøverste niveau er i øjeblikket ikke gode nok til at få chancen på førsteholdet

»Vi gav otte-ni talenter chancen for at være med i opstarten inden sæsonen. De synes bare, at det var en normal mulighed. Mange unge danskere har ikke mentaliteten til at tage det næste skridt«, sagde Zorniger til Viasat og tilføjede

»Se på Andreas Maxsø i Tyrkiet, Marcondes og Ingvartsen. Alle de potentielle topspillere har ikke taget det næste skridt. Ikke fordi, de mangler kvalitetet, men det er en anden verden derude. Det er det, som vi skal lære dem og vores egne spillere«.

Direkte sport i tv Mandag DR 3 16.45 Floorball: VM, Finland-Danmark (m) TV 2 Sport 18.00 Håndbold: EM (k), Tyskland-Rumænien 21.00 Håndbold: EM (k), Tjekkiet-Norge 1.30 Basketball: Toronto-Denver TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 2.10 NFL: Philadelphia-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Nürnberg-Leverkusen 01.05 Ishockey: New Jersey-Tampa Bay Canal 9 17.00 E-sport: Vejle-Helsingør 18.15 E-sport: Brøndby-Lyngby 19.30 E-sport: Randers FC-FC Midtjylland 20.45 E-sport: OB-AGF Eurosport 1 14.00 Snooker: UK Championship 19.45 Snooker: UK Championship

Fodbold: Semifinalerne i den første udgave af Nations League hedder England-Holland og Schweiz-Portugal efter Uefa foretog lodtrækningen i Dublin. Slutkampene afvikles i en miniturnering i Portugal 5.-9. juni.

Fodbold: EM for kvinder i 2021 afvikles i England, der var eneste ansøger til slutrunden. Dermed skal EM-finalen afvikles på Wembley i London.

Dans: Bjørn Bitsch og Ashli Williamson vandt søndag deres andet verdensmesterskab på en måned, da de i Moskva vandt VM i standarddans. For fire uger siden var det guldet i 10 danse, som parret hjemtog. Det er ottende gang i alt, at Bjørn Bitsch og Ashli Williamson har vundet en guldmedalje med et VM. Sidste år blev parret nummer tre ved VM i standarddans.

Badminton: Efter medaljer til EM, VM og OL samt mere end 20 år på elitecenteret i Brøndby stopper Joachim Fischer selvsamme sted 1. marts 2019. Badminton Danmark har nemlig vurderet, at den 18-årige Alexandra Bøje skal have en ny makker.

»Alting har en ende, og tiden er kommet, hvor vi ikke længere kan tilbyde Fischer en plads på elitecenteret, da vi ikke ser Fischer som en realistisk medaljekandidat i fremtiden«, siger sportschef Jens Meibom.

40-årige Fischer accepterer beslutningen om, at hans landsholdskarriere slutter til foråret.