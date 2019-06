Fakta

Wass og Durmisi

Daniel Wass spillede sin seneste landskamp i 2016 mod Tjekkiet.

Riza Durmisi var senest med mod Panama i marts 2018.

Wass har haft succes med Valencia i denne sæson, hvor han har spillet 50 kampe og vundet pokalturneringen.

Durmisi har haft svært ved at blive fast mand i Lazio og spillet 17 kampe.



Ingen af de to spillere forventer at starte inde i de to kommende kampe mod Irland og Georgien, men går i første omgang efter igen at bide sig fast på landsholdet.





