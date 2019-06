Real Madrid henter angriber i tysk fodbold

FOR ABONNENTER

Fodbold. Med 17 mål i Bundesligaen blev Luka Jovic delt nummer tre på topscorerlisten i den netop overståede sæson. Og præstationerne på fodboldbanen i det tyske har været nok til at vække interessen for Eintracht Frankfurt-angriberen - også i storklubben Real Madrid. Tirsdag bekræftede begge fodboldklubber, at serbiske Jovic skifter fra Frankfurt til Real Madrid. Ifølge den spanske klub er der tale om en seksårig aftale. 21-årige Jovic scorede på tværs af alle turneringer 27 mål i 48 kampe i sæsonen for Frankfurt, hvortil han skiftede fra portugisiske Benfica i sommeren 2017.