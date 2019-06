Svensker svarer igen efter shitstorm på de sociale medier

Direkte sport i tv Tirsdag DR3 15.00 Fodbold: VM, New Zealand-Holland (k) 18.00 Fodbold: VM, Chile-Sverige (k) 21.00 Fodbold: VM, USA-Thailand (k) TV 2 Sport 15.05 Cykling: Critérium du Dauphiné 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Estland Eurosport 1 15.05 Cykling: Critérium du Dauphiné 18.00 Atletik: Paavo Nurmi Games Eurosport 2 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Slovakiet 20.45 Fodbold: Belgien-Skotland Vis mere

Fodbold. Efter at have begået et straffespark i Sveriges EM-kvalifikationskamp mod Spanien blev Sebastian Larsson udnævnt til den store skurk på de sociale medier. Spanien vandt 3-0 og har maksimumpoint, men Sebastian Larsson svarer efter nederlaget igen i et opslag på Instagram. »Jeg ved, at det store flertal er der og støtter os, selv når det er svært. Men der er en lille, men meget larmende gruppe mennesker, som bruger enhver lejlighed til at spy had ud på de sociale medier. Det er et samfundsproblem. Det er kommet så langt, at vi spillere (og det er i virkeligheden ikke bare os) mere eller mindre trækker på skuldrene af det. Men det er og forbliver uacceptabelt. Vi er flere, der skal gøre mere for at slippe af med hadet. I morgen vil nogen blive ramt meget hårdere end jeg«, skriver den 34-årige midtbanespiller, der efter 18 år i engelsk fodbold sidste år vendte hjem og vandt det svenske mesterskab med AIK.

Fodbold. Trods EM-kvalifikationens første sejr med 2-0 over Færøerne i Torshavn erkender Norges svenske landstræner, Lars Lagerbäck, at kampen nok var årets dårligste. »Vi er overambitøse og stressede«, sagde Lagerbäck ifølge VG. Begge Norges mål blev scoret af Bjørn Johnsen fra AZ Alkmaar. Kampen var et nordisk virvar med en dansker på den anden trænerbænk, og Lars Olsen kaldte resultatet for misvisende. »På mange parametre er vi bedre end Norge, men vi udnytter ikke vores chancer«, sagde Lars Olsen ifølge VG efter det fjerde nederlag i EM-kvalifikationen.

Håndbold. Efter to år i klubben stopper den 25-årige svenske målvogter Hanna Daglund i Viborg på grund af eftervirkningerne af en hjernerystelse. »Lige nu føler jeg, at der skal ro på alt, da jeg ikke kan have et almindeligt liv som det er nu. Så fokus er på, at jeg skal få det godt og komme helt ovenpå efter min hjernerystelse. Jeg har fået bolden i hovedet flere gange, og det er aldrig blevet helt godt igen. Der har været perioder, hvor det har været okay, men så snart jeg laver lidt for meget, oplever jeg tilbagefald«, siger Hanna Daglund i en pressemeddelelse fra Viborg HK.

Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix Marc Gasol (33), Andre Iguodala (9) og DeMarcus Cousins i kamp under kurven i Toronto.

Basketball. Et enkelt point afgjorde, at der også skal spilles en sjette kamp i NBA-finaleserien. Golden State Warriors vandt 106-105 over Toronto Raptors, der havde en afslutning i kampens sidste sekund. Dermed fører Toronto Raptors 3-2 inden den sjette kamp natten til fredag dansk tid. Warriors havde Kevin Durant tilbage efter en måneds skadespause, men han udgik undervejs med en ny skade.