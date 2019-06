Fra bodegaen til seriøs kamp om store penge: Dartfeberen har ramt Danmark

Medlemstallet i Dansk Dart Union er næsten fordoblet. Muligheden for at se de største dartstjerner på dansk jord kan booste fremgangen yderligere.

Rob Cross, Michael Smith og Adrian Lewis er bare nogle af de tidligere verdensmestre eller VM-finalister, der 14.-16. juni kommer til Danmark, når der spilles Danish Darts Open i Brøndby Hallen.

For andet år i træk er Danmark vært for en af sæsonens 13 turneringer på PDC European Tour, hvor 48 af de bedste dartspillere kaster pile om kolde kontanter og om at sikre adgang til europamesterskabet.

Siden 2014 har flere af de største dartturneringer i verden været transmitteret på Viasats kanaler, og det har øget interessen for sporten, der tidligere mest havde renommé for at være et bodegaspil.

Man kan godt tale om en dartfeber i Danmark Mikkel Syberg Henriksen

Dansk Dart Union (DDU) nyder også godt af en stigende offentlig interesse for sporten. Unionens medlemstal er steget ti år i træk og er næsten fordoblet. I 2018 var der 3371 medlemmer mod 1719 medlemmer i 2008.

»Man kan godt tale om en dartfeber i Danmark«, siger Mikkel Syberg Henriksen, der er udviklingskonsulent i DDU.

Hjulpet på vej af godt tv

Feberen har spredt sig via tv-dækningen, og en stor turnering på dansk jord hjælper kun sporten yderligere på vej.

»Der er ingen tvivl om, at Danish Darts Open medvirker til medlemsfremgang. Turneringen skaber en masse omtale og fanger nye folk uden for dartmiljøet på grund af det festmiljø, der er omkring en koncentrationssport, men hvor tilskuerne gerne må larme«.

»Så stemningen sammenholdt med, at det er en actionpræget sport, hvor hvert sæt kun tager få minutter, er med til at gøre sporten mere populær«, siger Mikkel Syberg Henriksen.

Sidste år overværede i alt 12.000 tilskuere de seks sessioner ved Danish Darts Open, og i år håber man på at se en øget tilstrømning af tilskuere.

Det siger Michael Frydendahl, der er ekspertkommentator på tv og er formand for PDC Nordic & Baltic, der er medarrangør af Danish Darts Open.

»Jeg vil godt kalde vores første år for en succes, og jeg håber, at vi i år kan sælge 15.000 billetter, så vi kan vise, at vi er et voksende dartland og også kan være vært for European Tour-events i fremtiden«, siger Michael Frydendahl.

I alt er der cirka 18.000 billetter til Danish Darts Open 2019.

Publikum har en fest

Tilskuerne kommer dog næppe til at se danskere spille en stor rolle i turneringen. De bedste danskere er nede i en bølgedal sammenlignet med den internationale top, men manglen på lokale topspillere får næppe indflydelse på, om verdensstjernerne også i fremtiden kommer til Danmark.

»Det er ikke en forudsætning, at man skal have topspillere for at have en turnering på European Tour. Men håbet er da, at turneringen kan være med til at motivere de største talenter til at bruge den tid og de penge, det kræver at komme med helt frem«, siger Michael Frydendahl.

På tv-billederne fra de store dartturneringer i udlandet ses det tydeligt, at publikum har en fest imens. Øllene ryger indenbords og fungerer som smørelse til stemmebåndene, inden diverse slagsange gjalder i dartarenaerne.

Rammerne omkring kampene er stærkt medvirkende til at sælge det forholdsvis simple spil, vurderer Michael Frydendahl.

»Sidste år i Brøndby Hallen snakkede jeg med mange mennesker, der ikke så dart, før det begyndte at komme mere fast på tv. De havde set en kæmpe fest på deres skærm, og det ville de gerne selv være en del af«.

»Selv om der er mange dygtige dartspillere, og der bliver spillet på et meget højt niveau, er festen afgørende for at lokke mange mennesker til«, siger han.

Førstepræmien ved Danish Darts Open er over 210.000 kroner. Turneringen bliver uden verdensetteren Michael van Gerwen, der har meldt afbud, da han ligger komfortabelt i regnskabet om EM-billetter.

Ritzau