Afbrudt samarbejde med to svømmetrænere har fået elitesvømmere til at udtrykke mistillid til ledelsen.

De danske elitesvømmere har mistet tilliden til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Det skriver de aktive i en fælles udtalelse afsendt af svømmeren Daniel Skaaning til flere medier.

Beskeden fra svømmerne kommer, efter at svømmetrænerne Matin Truijens og Mads Bjørn Hansen tidligere på måneden opsagde deres stillinger på grund af uenigheder med forbundet.

»Svømmerne på NTC (Team Danmarks Nationale Træningscenter, red.) har mistet tilliden til, at den nuværende ledelse i Dansk Svømmeunion, med Pia Holmen i spidsen, kan få dansk svømning på rette kurs«, står der blandt andet i udtalelsen fra svømmerne.

En demotiveret VM-trup

Den markante udmelding fra de aktive kommer bare en måned før sæsonens højdepunkt, VM på langbane i Sydkorea.

»Svømmerne på NTC er meget forbavset over den situation, som ledelsen har sat os i. De river fundamentet og stabiliteten, kort inden VM, væk under os og har ikke været i stand til at løse de problemstillinger, som har været presserende. Ikke nu - og ikke i tiden helt tilbage til 2004 og frem til i dag«, lyder det endvidere fra svømmerne.

»Vil rigtig gerne spørge ledelsen, om de mener, at de sender et 100% forberedt og motiveret hold til VM i Sydkorea?«, fortsætter meddelelsen fra de aktive.

Dansk Svømmeunion har endnu ikke reageret på opråbet fra de aktive.

Sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, forsvarede i går i en pressemeddelelse, at samarbejdet med trænerne blev afbrudt.

»Selv om timingen for beslutningen så tæt på VM i Sydkorea ikke er ideel, er det ikke en mulighed at fortsætte med et set-up, hvor vi er uenige om, hvordan et træningsmiljø skal fungere. Samtidig er vi sikre på, at det på den lange bane er det rigtige at skifte set-up på vores Nationale Træningscenter nu. Vi vil gerne takke Martin og Mads for en kæmpe indsats og ønsker dem alt muligt held og lykke fremover«, lød det fra sportschefen.