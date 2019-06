Danske talenter ved, at de står i det store udstillingsvindue, men prøver at lade være med at tænke på det

FOR ABONNENTER

Når 276 af Europas største talenter i de kommende par uger er samlet til EM for U21-landshold inden for en norditaliensk halvcirkel fra San Marino til Trieste, er scenen også sat for et sideløbende spil med millioner på højkant. Turneringen er en udfordring for 12 nationale kollektiver, men hver enkelt spiller er samtidig udmærket klar over, at de individuelle bidrag til holdets præstationer kan få stor indflydelse på den næste klubkontrakt og de kommende års indbetalinger til kontoen.