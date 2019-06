U21-chefen tiltræder snart i Brøndby og har én grundregel: Du sætter holdet før dig selv

Niels Frederiksen synes, at alle klubtrænere skulle have lov til at prøve at være landstræner. Det har udviklet ham som træner og person at stå i spidsen for U21-landsholdet, der spiller EM-slutrunde fra mandag aften.