Japan stopper Europa ved VM, Serie A-spiller misser EM, og Lucas Bjerregaard smider to bolde og sin driver i vandet

Direkte sport i tv DR3 15.00 Fodbold: VM - Japan-Skotland (k) 18.00 Fodbold: VM - Jamaica-Italien (k) 21.00 Fodbold: VM - England-Argenti. (k) TV 2 Sport 12.00/18.00 Tennis: Nature Valley (k) 15.05 Cykling: Crit. du Dauphiné , 6. etape TV3+ 2.30 Fodbold: Brasilien-Bolivia TV3 Sport 19.00 Speedway: GP Tjekkiet, kval. 21.00 Golf: US Open Eurosport 1 15.00 Cykling: Crit. du Dauphiné, 6. etape Eurosport 2 10.50 Fægtning: Asiatiske mesterskaber Vis mere

Fodbold. For første gang under den igangværende VM-slutrunde i Frankrig lykkedes det et ikke-europæisk hold at besejre et europæisk hold, da Japan vandt 2-1 over Skotland i gruppe D. Efter mål af Mana Iwabuchi, der blev verdensmester med Japan i 2011, og Yuika Sugasawa på straffespark i 1. halvleg reducerede Fiorentinaspilleren Lana Clelland med et langskud i 88. minut.

Golf. I deres første sæson som professionelle har Rasmus Højgaard overgået sin tvillingebror, Nicolai, i de fleste turneringer, men i denne uges Challenge Tour-turnering i Frankrig har Årets Fund tilsyneladende genfundet noget af sidste sæsons niveau. Med feltets bedste runde i 64 slag rykkede Nicolai Højgaard fra 71.- til 3.-pladsen. Årets bedste dansker på Challenge Touren, Martin Leth Simonsen, samt Benjamin Poke og Christian Gloet klarede også finalecuttet, hvorimod Rasmus Højgaard er blandt de fem danskere, der ikke kom videre.

Link til hele stillingen i ugens turnering på Challenge Touren

Fodbold. Nicolai Jørgensen har forlænget sin kontrakt med Feyenoord med et år, så den nu løber til 2022. Den 28-årige landsholdsangriber har netop overstået sin tredje sæson i hollandsk fodbold, hvor han i 2017 blev ligatopscorer med 21 mål og i de to seneste sæsoner har scoret 10 og 7 ligamål. Feyenoord er uden den 35-årige nu pensionerede angriber Robin van Persie, når Jaap Stam i næste sæson overtager trænerjobbet. »Klubben og Nicolai sender et godt signal med dette. Nicolai har bevist, at han er en af de bedste angribere i Æresdivisonen«, siger Jaap Stam til Voetbal International om kontraktforlængelsen.

Fodbold. Lyngby har forlænget kontrakten med den 34-årige højrekantspiller Lasse Fosgaard med et år. I den forgangne sæson spillede Fosgaard 34 kampe, scorede 3 mål og lavede 7 oplæg.

Bordtennis. BTK 61 Roskilde har forgæves forsøgt at tilknytte Jonathan Groth til satsningen på næste sæsons Champions League, men klubben kan alligevel præsentere Danmarks højst rangerede spiller i turneringen. BTK 61 trak nemlig Groths russiske klub, UMMC, som en af modstanderne i gruppespillet, hvor østrigske Walter Wels og tjekkiske Ostrava bliver de øvrige. Hillerøds danske mestre for kvinder skal i Europa Cuppen møde Norbello og Cagliari fra Italien samt Dumbravita fra Rumænien i et gruppespil på hjemmebane i FrederiksborgCentret.

Fodbold. Dagen efter Sønderjyske meddelte, at Niki Zimling ikke forlængede kontrakten, blev den tidligere landsholdsspiller præsenteret som ny sportschef i Kolding IF, der netop har sikret sig oprykning til 1. division.

Nyheden om Niki Zimling på Kolding IF’s hjemmeside

Motorsport. Ferrari har droppet at appellere den tidsstraf på fem sekunder, som holdets kører Sebastian Vettel fik i formel 1-grandprixet i Canada forleden. Straffen betød, at Vettel rykkede fra første- til andenpladsen i løbet.

Bueskydning. Den tidligere verdensmester Maja Jager har efter lidt af en gyser ved VM i Holland kvalificeret sig til næste års OL i Tokyo. Maja Jager tabte ganske vist ottendedelsfinalen til japanske Tomomi Sugimoto med 6-4, men da resultatlisten var renset for de skytter, der allerede havde kvalificeret sig til OL via holdkonkurrencen, viste det sig, at der stadig var tre OL-billetter tilbage. Derfor fik Maja Jager en ny chance, og efter at have tabt 6-0 til svenske Christine Bjerendal, besejrede danskeren Audrey Adiceom fra Frankrig 6-0 og indløste dermed kvalifikationen til Tokyo. Maja Jager deltog ved OL i London i 2012, men kvalificerede sig ikke til legene i Rio de Janeiro i 2016.

De danske bueskytter får yderligere en mulighed for at kvalificere et hold bestående af tre skytter ved et stævne i i Tyskland i juni næste år. Ved de kommende European Games i Minsk er der ligeledes OL-pladser på spil i blandt andet den nye mixedkonkurrence.

Fodbold. Joachim Andersen må se til fra sidelinjen, når det danske U21-landshold i næste uge tager hul på EM. Den danske forsvarsstyrmand fra Sampdoria døjer stadig med efterveerne af en skade i knæet, som han fik under træningen, inden han sluttede sig til den danske EM-trup. »U21-EM var et af mine helt store mål i denne sæson, så det er sindssygt ærgerligt, at jeg ikke kan være med. Det var min sidste mulighed for at spille med drengene på U21-holdet, så det er surt at skulle sige farvel til dem alle sammen uden at få den afslutning med, som vi har kæmpet så hårdt for«, siger Joachim Andersen i en pressemeddelelse.

Joachim Andersen misser EM. Den stærke forsvarsspiller er stadig ramt af efterveerne af en skade og må derfor melde afbud til U21-EM. Jonas Bager overtager hans plads i truppen.

God bedring til Joachim og velkommen i truppen til Jonas #ForDanmark pic.twitter.com/4TcVWdhkV6 — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 14. juni 2019

Basketball. Som det første canadiske hold nogensinde har Toronto Raptors vundet den nordamerikanske basketball-liga NBA. Mesterskabet kom i hus med en samlet sejr på 4-2 over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Den afgørende sejr på 114-110 vandt Raptors på udebane efter et uhyre tæt opgør, som Warriors førte med to pojnt inden sidste periode. 27-årige Kawhi Leonard fra Toronto Raptors blev kåret til den mest værdifulde spiller i finaleserien. Golden State Warriors har vundet titlen tre af de seneste fire år, men er nu stødt af tronen.

Fodbold. Den engelske Championship-klub Middlesbrough har ansat den tidligere engelske landsholdsspiller Jonathan Woodgate som ny cheftræner. Det skriver klubben på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Woodgate har skrevet under på en treårig aftale. Han har selv spillet i Middlesbrough i flere sæsoner. Klubben har danske Martin Braithwaite i sin stab, men den danske angriber har været lejet ud til spanske Leganes.

Motorsport. Toyota er storfavorit til at vinde det klassiske 24 timersløb på Le Mans, og der holder da også to biler fra den japanske gigant forrest, når løbet skydes i gang lørdag. Trioen Mike Conway, José Maria Lopez og Kamui Kobayashi sikrede sig poleposition foran søsterbilen med den tidligere dobblelte formel 1-verdensmester Fernando Alonso, Sebastién Buemi og Kazuki Nakajima. Bedste danske startplacering står Anders Fjordbach og Dennis Andersen for. Sammen med schweizeren Mathias Beche kørte de i 19. hurtigste tid, hvilket samtidig er 11. bedst i den sekundære klasse LMP2. I alt 8 danskere er til start i løbet, men ingen i den bedste klasse, og dermed er mulighederne for en samlet dansk sejr ikke til stede. I den lille LMGTE Pro-klasse var Marco Sørensen og Nicki Thiim dog hurtigst i den Aston Martin, de deler med briten Darren Turner. I det store billede er det lig med en startplacering som nr. 29.

Ishockey. Herning Blue Fox har skrevet kontrakt med den 27-årige canadier Sean Flanagan. Han har spillet fem sæsoner i East Coast Hockey League - senest for Fort Wayne Komets.

Håndbold. Det danske kvindelandshold er seedet i andet lag, når der 21. juni trækkes lod til VM-slutrunden, som spilles i Japan 9. november-15. december. De 24 deltagende nationer er placeret i følgende lag: