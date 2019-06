Ny batkomet ser tilbage på barndommen: Jeg var en forfærdelig person

Bordtennisspiller Anders Lind, som i dag skal på banen til det europæiske OL i Minsk, kan ikke så godt lide at tale om sin fortid med arrogance og spoleret træning. I dag er det vigtigste, at han hver dag kan se sig selv i øjnene og sige, at han har gjort det så godt, han kunne.