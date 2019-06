Philip Billing: En rundtur i den negative cirkel kan også give god erfaring

FOR ABONNENTER

Da teenageren Aaron Rowe 16. marts blev kaldt til udskiftning 55 minutter inde i sin debutkamp for Huddersfield Town, havde han næppe nogen anelse om, at han i opgøret mod West Ham gav plads til Philip Billings sidste optræden for klubben, der et par måneder senere endte med at rykke noget så eftertrykkeligt ud af den engelske Premier League.