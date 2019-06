Landsholdsspiller skifter engelsk klub ud med en svensk

FOR ABONNENTER

Fodbold. Den 26-årige landsholdsspiller Jonas Knudsen fortsætter karrieren i Sverige hos Malmö FF. Her har den nu tidligere Ipswich-spiller fået en konktrakt gældende til 2023. Jonas Knudsen havde kontraktudløb i den engelske klub og har haft et forår med meget lidt spilletid. »Det føles rigtig godt, og da jeg hørte om interessen fra Malmö FF, så var jeg ikke i tvivl. Det er en klub med store ambitioner, og det tiltrækker mig. Her skal man vinde alle kampe, vinde titler og spille i Europa« siger Jonas Knudsen til Malmö FF’s hjemmeside.