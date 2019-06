U21-sejr: Danmarks håb om en EM-semifinale lever

FOR ABONNENTER

Hvis den næste træner for det danske U21-landshold hedder Albert Capellas, må han befundet sig godt på Stadio Friulis bedste pladser i Udine. Sammen med DBU-ledelsen overværede den 51-årige spanier med en fortid som assistenttræner i Brøndby, hvordan muligheden for en plads i EM-semifinalen åbenbarede sig for Danmarks fodboldfremtid.