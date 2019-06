Shoot off giver første danske medalje ved legene i Minsk

Direkte sport i tv Lørdag 22. juni DR2 13.45 EOL- skydning, riffel 10 meter 14.45 EOL- gymnastik DR3 17.30 Fodbold: VM - Tyskland-Nigeria (k) 21.00 Fodbold: VM - Norge-Australien (k) TV 2 Sport 12.30 Tennis: Nature Valley Classic (k) 15.00 Cykling: Tour de Suisse - 8. etape TV3+ 15.00 Formel 1: Frankrigs GP - kval. 21.00 Boksning: Thorslund- Adams TV3 Sport 12.00 Formel 1: Frankrigs GP - træning 14.00 Tennis: Fever-Tree Champ. (m) 16.00 Tennis: Fever-Tree Champ. (m) 18.00 Formel 2: Frankrigs Grand Prix 21.00 Fodbold: Peru-Brasilien TV3 Max 21.00 Fodbold: Bolivia-Venezuela 23.00 Sejlsport: USA’s Grand Prix 6’eren 18.00 Formel E: Schweiz VM-afdeling Eurosport 1 10.45 Standardvogne: Tysklands VM-afd. 13.15 Cykling: Slovenien Rundt 15.00 Cykling: La Route d’Occitanie 18.00 Formel E: Schweiz’ VM-afdeling 19.00 Fægtning: EM 22.20 Ridebanespringning: Champ. Tour Eurosport 2 13.30 Formel E: Schweiz’ VM-afdeling 18.00 Speedway: U21-EM

Vis mere

De europæiske olympiske lege. Danmark har hentet den første medalje i Minsk allerede på anden konkurrencedag. Det var det danske kvindehold i bueskydningsdisciplinen recurve, der sikrede sig bronzen ved at slå Tyskland efter såkaldt shoot off – bueskydningens svar på forlænget spilletid. Her scorede Randi Degn, Anne Marie Laursen og Maja Jager 27 point på de tre pile mod tyskernes 26 og vandt dermed opgøret 5-4 i sæt efter at have tabt 0-6 i semifinalen mod Storbritannien.

Fodbold. Det franske U21-landshold hentede en 1-0-sejr over Kroatien ved EM i Italien og er nu på 6 point efter to kampe i C, hvor Rumænien efter 4-2 mod England topper på bedre målscore end franskmændene. Rumænien og Frankrig mødes i sidste spillerunde og et uafgjort resultat vil sende begge nationer til semifinalerne og til OL i Tokyo i 2020. Ved U21-EM er det kun gruppevinderen samt den bedste 2’er på tværs af de tre grupper, der går videre. Dansk sejr søndag mod Serbien kan derfor være for lidt til dansk avancement.

De europæiske olympiske lege. Krakow i Polen bliver vært for den tredje udgave af det europæiske OL i 2023. Det blev lørdag vedtaget i Minsk i Hviderusland, hvor den aktuelle udgave af legene har været i gang siden fredag. Krakow blev valgt uden modkandidat.

De europæiske olympiske lege. I 10 meter luftriffel er de to danske mixedhold ude af medaljekampe. I den indledende kvalifikation røg Rikke Mæng og Steffen Olsen ud, mens Anna Nielsen og Mikkel Hansen akkurat klemte sig videre til 2. kvalifikationsrunde som nummer 8. En placering de gentog i 2. kvalifikationsrunde, men som ikke sendte dem videre.

Tennis. Caroline Wozniacki kommer til at spille i mere miljøvenligt tøj under grand slam-turneringen Wimbledon.Det nye tøj er blandt andet lavet af opsamlet plastik fra strande og indeholder også syntetiske fibre fra plastikflasker og gammelt tøj. Det skriver Ritzau med avisen Evening Standard som kilde. »Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi beskytter miljøet og planeten. Det kan man gøre i alle aspekter af livet, og det gælder også sport«, siger Caroline Wozniacki, der i den kommende uge indleder sin græssæson i turneringen i Eastbourne i England. Her er danskeren seedet 11 og forsvarende mester. Hun skal møde den rutinerede belgier Kirsten Flipkens (verdens nummer 80) i 1. runde.

Fodbold. Alexis Sánchez har haft en elendig klubsæson i Manchester United, men angriberen viste på ny sin værdi for det chilenske landshold, da han i Copa América-mødet med Ecuadord blev matchvinder med sin 2-1-scoring i 51. minut. Det var Alexis Sánchez’ anden scorede ved mesterskabet, hvor Chile nu er kvartfinaleklar.

Fodbold. Egyptens værter fik en perfekt start på Africa Cup of Nations ved at besejrede Zimbabwe 1-0 i Kairo. Mahmoud ’Trezeguet’ Hassan, der til daglig spiller for den tyrkiske klub Kasimpasa, stod for sejrsmålet i det 41. minut.

Fodbold. Organisationskomiteen bag VM i Qatar i 2022 afviser ifølge AP, at de er blevet kontaktet af de franske myndigheder i forbindelse med den sag, der tidligere på ugen førte til en 15 timer lang afhøring af den tidligere præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini. De franske myndigheder undersøger urent trav og mulig korruption, da Qatar blev tildelt værtskabet i 2010.

E-sport. Kvartfinalen blev endestation for Astralis i ESL Pro League Finals i franske Montpellier. Her tabte det danske hold i 1-2 til Team Liquid, der for nylig overtog førstepladsen på verdensranglisten i Counter-Strike fra det danske mandskab. (Ritzau).