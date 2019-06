Videodommer i Superligaen: »VAR må ikke blive et alibi for ikke at se de ting, en dommer skal se. Så ender vi med syv VAR-kendelser i hver kamp, og at spillet bliver smadret«

Den kommende formand for Dommergruppen mener, at VAR blev en sovepude for dommerne under VM, og vil undgå, at det samme sker, når sysemet indføres i Superligaen.