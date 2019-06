DNA

Nyt atletikformat

DNA er en holdkonkurrence med syv individuelle discipliner og to stafetter, hvor atleterne på den sidste stafet, The Hunt, bliver sendt tidsforskudt afsted, alt efter hvor mange point holdet har scoret via placeringer i disciplinerne inden.

På samme tid er der individuelle medaljer på spil for atleterne i de enkelte discipliner på tværs af landskampene.