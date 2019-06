Sportsdebat: Svømmesagen viser, at en revision af Team Danmark-loven er nødvendig

Team Danmark burde som uafhængig institution være garant for, at træningsforholdene er forsvarlige.

Team Danmark er i international sammenhæng en enestående institution.

Den er enestående, fordi dens grundlæggende formål er at udvikle dansk eliteidræt på samfundsmæssigt forsvarlig vis.

Søren Riiskjær Tidligere kontorchef i Kulturministeriet og tidligere direktør i Team Danmark

Men den er ikke mindst enestående, fordi den i modsætning til de fleste andre eliteidrætsinstitutioner rundtom i verden er en selvstændig og uafhængig statslig institution. I forhold til staten er armslængdeprincippet gældende, og i forhold til idrætten er den uafhængig af specialforbundenes særinteresser.

Det sidste forhold er imidlertid kommet under pres, og det første er efter alt at dømme ikke overholdt.

Sagen om en usund træningskultur blandt de danske svømmere – en kultur, som har presset både unge kvinder og unge mænd ud i spiseforstyrrelser og depressioner – har aktualiseret spørgsmålet om Team Danmarks uafhængighed. Sagen viser, hvor vigtigt det er med en institution, der kan sikre udvikling af eliteidrætten på samfundsmæssigt forsvarlig vis og samtidig være frigjort af specialforbund, som åbenlyst tilsidesætter hensynet til atleterne til fordel for medaljer og mesterskaber.

Team Danmark er en statslig institution oprettet ved lov. Den skal sikre, at dansk eliteidræt udvikles på en »samfundsmæssigt forsvarlig måde«, som det er formuleret i loven.

Når lovens fædre i sin tid valgte den model, var det for at sikre institutionens uafhængighed dels af politisk indblanding, dels af de specialforbund, der skal modtage Team Danmarks støtte, og dels af kommercielle interesser. Team Danmarks ressourcer skal alene fordeles ud fra saglige kriterier baseret på grundige faglige analyser, og der må ikke være tvivl om grundlaget for institutionens beslutninger.

Seneste revision var i 2004

Loven om Team Danmark gennemgik senest i 2004 en større revision. Ved den lejlighed blev den nuværende bestyrelsesmodel fastlagt. Danmarks Idrætsforbund (DIF), der er paraplyorganisation for de 62 specialforbund, som Team Danmarks arbejde vedrører, udpeger halvdelen af bestyrelsens 8 medlemmer, mens kulturministeren udpeger den anden halvdel, herunder formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ændringen kom i stand efter hårde politiske forhandlinger. Forud for revisionen havde DIF lagt massivt pres på kulturministeren og Folketingets partier for at overtage Team Danmark. DIF ønskede ganske enkelt, at Team Danmark og institutionens ressourcer skulle overføres til en afdeling i DIF. DIF skulle have uindskrænket råderet over udviklingen.

Blandt politikerne var der et vist gehør for ønsket. Men da det kom til stykket, besluttede daværende kulturminister Brian Mikkelsen at fastholde princippet om en stærk og uafhængig statslig institution. Som et kompromis fik DIF til gengæld ret til at udpege halvdelen af bestyrelsens medlemmer.