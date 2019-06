Sølv til Groth ved de små lege og en rolig optakt til de store næste år

FOR ABONNENTER

Jonathan Groth løfter battet for at serve den bold, der kan ende med at udløse guldregnen over hans tyske modstander Timo Boll. En time inde i finalekampen ved de fleste i hallen godt, hvad klokken er slået, for Boll har vundet 3 sæt over Groths 2, og danskeren har en matchbold imod sig med 4 point. Og dog – for Danmarks ubestridte bedste med et bat har de seneste dage vist sig at kunne overraske kraftigt og komme stærkt igen, når det ser mest sort ud.