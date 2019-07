Ståle Solbakken fik nej fra Kasper Hjulmand. Nu tror FCK-træneren, at Åge Hareides afløser bliver en god landstræner for Danmark

Men Ståle Solbakken tror, at den kommende landstræner vil få svært ved at skabe bedre resultater med landsholdet, end Hareide har gjort. Solbakken er ikke overrasket over DBU’s valg og har blot registreret, at Brøndby har fået et nyt trænerteam. Solbakken vil ikke værenorsk landstræner.