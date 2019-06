Uefa udelukker AC Milan

Motorsport. Når Jan Magnussen stiller til start i 6 timersløbet på Watkin Glenn denne weekend, er det samtidig den danske veterans løb nr. 150 for Corvette Racing. Den tidligere formel 1-kører sad første gang i den legendariske amerikanske bil tilbage i 2004, og han har siden 2007 været fuldtidsansat hos Corvette.

Fodbold. England er klar til semifinalen ved VM i Frankrig efter en klar 3-0-sejr over Norge. Englænderne chokstartede, da Jill Scott allerede efter tre minutter spil scorede til 1-0, og det blev 2-0 kort tid før pausen ved Ellen White. Lucy Bronze gav nordmændene dødsstødet 12 minutter inde i 2. halvleg, da hun gjorde det til 3-0 på et langskud. England var ligeledes i semifinalen for fire år siden, som de dog tabte og sidenhen vandt bronze. I dette års semifinale venter enten de franske værter eller USA.

Fodbold. Paraguay har en solid defensiv, og det fik Brasilien at mærke i kvartfinalen ved Copa América, da både den ordinære kamp og den forlængede spilletid endte uden scoringer. Derfor måtte der straffespark til, inden brasilianerne kunne trække sig sejrrigt tilbage og vende blikket mod semifinalen. Straffesparkskonkurrencen blev afgjort på femte skud, da Paraguays Derlis Gonzalez brændte, hvorefter Gabriel Jesus bevarede nerverne i ro og sendte bolden i nettet til brasiliansk 4-3-sejr. Brasilien, der er vært for turneringen, møder i semifinalen enten Venezuela eller ærkerivalerne fra Argentina.

Tennis. I en alder af 15 år og 122 dage bliver Cori Gauff den yngste deltager i Wimbledons hovedturnering i den såkaldte åbne æra, der startede i 1968. Amerikaneren, der er rangeret som nr. 301 i verden slog i den 3. og afgørende kvalifikationskamp Greet Minnen overbevisende med 6-1, 6-1. I 1. runde skal Gauff møde sin legendariske landsmand Venus Williams. Derimod kom finalisten anno 2013, tyske Sabine Lisicki, ikke gennem nåleøjet, da hun tabte 0-6, 6-4, 6-4 til Lesley Kerkhove fra Holland.

Fodbold. Spanien og Tyskland mødes i EM-finalen for U21-landshold søndag i Udine. Efter at Tyskland i den ene semifinale havde besejret Rumænien, stod den på storopgør mellem Frankrig og Spanien i den anden. Franskmændene kom bedst fra start og bragte sig foran 1-0 på et straffespark, men Spanien fik allerede inden pausen et godt greb om begivenhederne og scorede to gange. I 2. halvleg satte de spanske boldekvilibrister tingene på plads med yderligere to scoringer, så sejren kom til at lyde på 4-1.

Rygby. CSR/Nanok møder Frederiksberg Rugby Klub i årets danske pokalfinale for mænd. De seneste tre år har Hundested og Speed delt pokaltitlen mellem sig – og på trods af at både CSR og FRK hører til i toppen af dansk rugby, så er det en del år siden, at de to klubber har været pokalmestre. CSR vandt senest pokalturneringen i 2012 og FRK i 2006.

De europæiske olympiske lege. Det danske bordtennislandshold møder fredag Sverige i semifinalen ved EOL i Minsk. Med sølvvinderen fra den individuelle turnering, Jonathan Groth i spidsen slog det danske mandskab Østrig 3-1 i kvartfinalen. I den anden semifinale mødes Tyskland og Portugal.