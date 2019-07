Tidligere Wimbledonmester taber i 1. runde til fransk veteran

Fodbold. Liverpool-profilen Sadio Mane brændte et straffespark, men scorede to gange senere i kampen, da Senegal overbevisende vandt 3-0 over Kenya og gik videre fra puljen i Africa Cup of Nations. I den anden kamp i gruppe C, vandt Algeriet 3-0 over Tanzania og sikrede dermed førstepladsen. I gruppe D gik Marokko og Elfenbenskysten mandag aften direkte videre i turneringen, mens Sydafrika skal spille playoff.

Fodbold. Det amerikanske sportsfirma Capelli Sport har investeret mere end 10 millioner i 1. divisionsklubben HB Køge over de kommende fire år. Penge, som HB Køge selv disponerer over. Dermed opruster Capelli Sport sin investering i klubben i jagten på en plads i Superligaen. Capelli Sport er involveret i flere mindre fodboldklubber verden rundt. HB Køges direktør, Per Rud, får ved siden af sin rolle som sportsdirektør i 1. divisionsklubben også ansvaret for driften på alle Capelli Sports fodboldakademier.

Cykling. Når landets bedste cykelryttere om et år atter skal kæmpe om det danske mesterskab, bliver det med Vejle som værtsby. Det skriver Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse. Vejle bliver som bekendt også startby på en etape, når Tour de France kommer til Danmark i 2021.

Baseball. Den blot 27-årige baseballspiller Tyler Skaggs fra Los Angeles Angels blev mandag fundet død på holdets spillerhotel i Texas blot to dage efter, han havde pitchet en kamp i Oakland. Det er uklart, hvorfor Skaggs døde, men politiet i Southlake, Texas har bekræftet, man ikke mistænker, at dødsfaldet skete som følge af en kriminel handling. Tyler Skaggs blev fundet bevidstløs i sin hotelseng på det Hilton Hotel i Texas, som Los Angeles Angels opholdte sig på lidt efter klokken 14 og erklæret død kort efter. Han havde slået et billede op af sig selv og sine holdkammerater på Instagram på vej til Texas så sent som søndag. Skaggs’ dødsfald førte til en aflysning af Angels’ kamp mod Texas Rangers mandag, men klubben forventes at spille tirsdag. Los Angeles Angels har udsendt en pressemeddelelse, hvor man bekræfter nyheden.

»Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at Tyler Skaggs er død. Tyler har og vil altid være en vigtig del af Angels-familien. Vores tanker og bønner går til hans kone Carli og hele hans familie i denne svære tid«,