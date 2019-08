DBU's valg af spanier som træner for U21-landsholdet skaber undren og debat

Tidligere U 21-landstræner ser jobbet som en vigtig del af talentudviklingen for trænere. Niels Frederiksens afløser, Albert Capellas vil blive boende med familien i Spanien, men det er godt, at en dansker bliver hans assistent.

FOR ABONNENTER

Den 51-årige Albert Capellas er den første udlænding, der er blevet ansat af Dansk Boldspil-Union som træner for det mandlige U21-landshold. Han har sagt, at han foreløbig vil fortsætte med at have bopæl med familien i Spanien. Han får en fuldtidsansat assistent, Steffen Højer, der bor i Danmark. Capellas har aldrig været cheftræner på seniorniveau, og han har ikke selv, som de allerfleste af de 14 danske forgængere i jobbet, haft nogen nævneværdig spillerkarriere.