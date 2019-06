Ny U21-landstræner kommer med Cruyff, Holland og Barcelona i sit DNA

Der er en lige linje fra den kommende danske A-landsholdstræner Kasper Hjulmand, der tiltræder i sensommeren 2020, til den i dag nyudnævnte nye cheftræner for den bugnende danske talentmasse på U21-landsholdet.

Den 51-årige spanier Albert Capellas ser fodboldspillet på samme måde som Hjulmand. Albert Capellas, der har den højeste træneruddannelse i form af en Uefa Pro Licence, bedriver fodbold fra et offensivt perspektiv med den primære vægt på boldbesiddelse, hurtige afleveringer, boldcirkulation og omstillingsspil.

»Som træner arbejder jeg med at skabe offensivt, dynamisk og kreativ fodbold, og et hold, hvor alle vil kæmpe for at opnå succes sammen«, forklarer Albert Capellas til DBU’s hjemmeside

Albert Capellas, der får den tidligere Viborg-træner og superligatopscorer Steffen Højer som fuldtidsansat assistent, har tidligere i karrieren arbejdet 11 år i storklubben FC Barcelona. Fra 1999 og frem var han assistenttræner for klubbens B-hold og siden blev det til lige knap syv år som koordinerende chef i den ungdomsafdeling, der i årene 2004 til 2010 uddannede spillere som Lionel Messi, Sergio Busquets og Gerard Pique på det berømte La Masia-akademi.

Den spanske træner, der i DBU-regi tiltræder i sit første cheftrænerjob på seniorniveau, rykkede i 2010 til Vitesse Arnhem i 4-3-3-systemets moderland Holland som assistent til Barcelona-vennen Albert Ferrer og var en del af en succesfuld tid, hvor den 127 år gamle traditionsklub rykkede sig fra at være nedrykningstruet til at kvalificere sig til Europa League.

Når verden åbner sig

Springet ud i verden har sat positive spor, forklarede Capellas i 2016 til hjemmesiden blueprintfootball.com.

»Jeg var nødt til at forlade min comfort zone, åbne mit sind, udvide min horisont og tilpasse både min viden og min erfaring til andre måder at spille fodbold på«, lød det fra Capellas, der samtidigt nævnte Johan Cruyff, Pep Guardiola og Arigo Sacchi som tre af de trænere, han er mest inspireret af.

Rejselysten og modet til at prøve noget nyt bragte i sommeren 2014 Albert Capellas til Danmark som assistent til Brøndbys cheftræner Thomas Frank. Men da chefen sagde op i protest i kølvandet på den skandale, mæcenen Jan Bech Andersen havde iværksat med uværdige verbale angreb under falsk navn på Thomas Frank, blev Capellas degraderet til U17-træner på Vestegnen.

Derfra gik Albert Capellas til et assistentjob i israelske Maccabi Tel Aviv, inden hans tidligere chef fra Vitesse, Peter Bosz, hentede vandrefuglen til Borussia Dortmund i 2017. Det seneste år har U21-landstræneren arbejdet i Kina hos Chongqing Dangai Lifan og haft Holland og Barcelona-ikonet Johan Cruyffs søn Jordi som chef.

Der er altså også en lige linje direkte til fodboldverdenens allerøverste top.