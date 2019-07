Wimbledon: Federer slider sig til sejr over Nadal og møder Djokovic i finalen

Atlético vil have flere penge af Barcelona for Griezmann, John ’Faxe’ Jensen bliver chefscout hos Arsenal, og Viktor Axelsen holder pause på ubestemt tid.

Tennis. Verdensranglistens nr. 1, Novak Djokovic fra Serbien, får muligheden for at forsvare sin Wimbledon-titel. Fredag eftermiddag vandt han duellen mod spanske Roberto Bautista Agut med 6-2, 4-6, 6-3, 6-1. Undervejs var serberen lidt i problemer mod en spiller, der i denne sæson har besejret ham to gange, men han fandt tilbage til sit bedste spil i de sidste to sæt, og her kunne Agut ikke svare igen. I finalen møder Djokovic veteranen Roger Federer, der slog Rafael Nadal i den anden semifinale.

Det er 12. gang, Roger Federer er i finalen i Wimbledon. Schweizeren besejrede spanske Rafael Nadal i semifinalen i fire sæt med cifrene 7-6 (7-3), 1-6, 6-3, 6-4. Det var en flot tenniskamp, hvor 37-årige Federer havde mest overskud til sidst og derfor vandt.

Tennis. Holger Rune er færdig i dette års Wimbledon, efter at han sammen med makkeren Shintaro Mochizuki fra Japan tabte i to sæt til Liam Draxi og Govind Nanda med cifrene 3-6, 7-5 i double i juniorernes turnering.

Motorsport. Den danske formel 1-kører Kevin Magnussen (Haas) blev noteret for 16.- og 12.-hurtigste tid ved de to første træninger fredag forud for weekendens britiske Grand Prix. Generelt leverede Haas ikke noget spektakulært i træningerne. Som noget positivt kan Magnussen trods alt konstatere, at han kørte hurtigere end teamkammerat Romain Grosjean. Franskmanden, der blandt andet måtte skifte frontvinge undervejs i første træning, blev noteret for 19.- og 18.-bedste tid. Grosjean kiksede i den første træning totalt på vej ud af pitten og ramte muren, så frontvingen på Haas-raceren røg af. Hurtigst i de to træninger var henholdsvis Pierre Gasly (Red Bull) og Valtteri Bottas (Mercedes). (Ritzau)

Fodbold. Det har længe været undervejs, men nu er det officielt. Antoine Griezmann skifter fra Atlético Madrid til FC Barcelona på en femårig kontrakt. Prisen på den franske fodboldspiller var 900 millioner kroner. Skal Griezmann købes fri fra sin nye klub, koster det 6 milliarder kroner. Barcelona har oplyst, at klubben har indløst spillerens frikøbsklausul på 120 millioner euro. Men Atletico Madrid melder fredag eftermiddag ud, at den er på 200 millioner euro. Griezmann havde kontrakt i Madrid-klubben til 2023 med en frikøbsklausul på 200 millioner euro. Den faldt til 120 millioner 1. juli. Atlético Madrid mener, at Barcelona og spilleren var enige inden den dato.

Badminton. Viktor Axelsen skriver på Twitter, at han har smerter i benene og er ude på ubestemt tid. Eksverdensmesteren oplyser, at han i de seneste uger har oplevet vedvarende smerter i sit ene ben. »Efter at jeg er blevet tilset af flere specialister, er jeg blevet rådet til ikke at spille med i turneringer i øjeblikket«, skriver han. Viktor Axelsen, der vandt VM for to år siden, måtte for nylig melde afbud til European Games på grund af astmaproblemer. Han havde set frem til at spille med ved Indonesia Open og Japan Open i henholdsvis Jakarta og Tokyo i de kommende uger, men det bliver der altså ikke noget af. »Jeg er mere end skuffet, og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at være ude. Men bare rolig. Jeg vil gøre alt for at komme tilbage så hurtigt som muligt, bedre og stærkere end før«, skriver Viktor Axelsen. Dette års VM afholdes i Basel fra 19. til 25. august.

Fodbold. Joachim Andersen skal fremover spille for Champions League-deltageren Lyon og skifter dermed fra italienske Sampdoria. Det siger han til TV2 Sport, og Lyon bekræfter skiftet i en video på Twitter. »Det er nok den største dag indtil videre i min karriere. Jeg kommer til at spille for en kæmpe klub, så det er mega fedt«, siger den 23-årige forsvarsspiller til TV2 Sport. Sampdorias præsident, Massimo Ferrero, har tidligere sagt, at han har solgt danskeren for 24 millioner euro plus seks millioner euro i mulige bonusser. Et beløb, der altså kan løbe op i i alt 224 mio. danske kroner, hvilket vil gøre Joachim Andersen til Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Kontrakten varer indtil 2024.

Fodbold. Fifa indfører strengere straffe for racisme og diskriminering, som får effekt fra 15. juli 2019. Det betyder blandt andet, at forbundet fordobler minimumsstraffen for racistiske hændelser fra spillere eller trænere til udelukkelse i ti kampe. Dommere skal afbryde kampe, hvis de oplever racistiske eller diskriminerende tilråb fra tilskuere, og Fifa lægger op til, at afbrudte kampe som udgangspunkt skal ende med et 0-3 nederlag til det hold, hvis fans er kommet med tilråbene. Desuden bliver holdene første gang, der begås regelbrud, straffet ved at skulle spille kampe med et begrænset antal tilskuere, og holdet får en bøde på mindst 134.000 danske kroner. Hvis det gentager sig, kan klubben alt efter sagens omfang blive straffet med for eksempel at få frataget point, spille kampe uden tilskuere, blive dømt til taber eller rykke ned i en lavere række.

Fodbold. Europamesteren fra 1992 John ’Faxe’ Jensen er fra 1. juli tiltrådt i en stilling som chefscout i Skandinavien for Arsenal. Det fortæller han til Ekstra-Bladet. Efter Danmarks EM-titel i 1992 blev John ’Faxe’ Jensen købt af netop den engelske klub, hvor han spillede, indtil han i 1996 vendte tilbage til dansk fodbold i Brøndby. Den 54-årige tidligere midtbanespiller har siden dagene som spiller på banen fået trænererfaring fra forskellige klubber, og han har det seneste år arbejdet med at scoute spillere i Europa og især Skandinavien for et agentfirma i USA.