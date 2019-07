Simona Halep udraderer Williams og vinder Wimbledon

Direkte sport i tv TV 2 11.55 Cykling: Tour de France - 8. etape TV 2 Sport 15.00 Tennis: Wimbledon - finale (k) 17.30 Tennis: Wimbledon - double (m) 22.00/03.00 Badminton: US Open TV3+ 15.00 Formel 1: Storbritanniens GP - kval TV3 Sport 10.20 Formel 3: Storbritanniens GP 12.00 Formel 1: Storbrit. GP - træning 16.40 Formel 2: Storbritanniens GP 18.10 Motorsp.: Porsche Super Cup, kval. 20.00 Dart: German Masters 01.00 Motorsport: Nascar - Quaker State TV3 Max 15.00 Fodbold: Young Boys-Crystal Palace 6’eren 20.00 Formel E: USA’s VM-afdeling - kval. Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France 17.40/21.00 Formel E: USA’s VM-afdeling 23.30 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 10.00/16.00 Atletik: U23-EM 18.50 Speedway: EM-afdeling Vis mere

Tennis. Simona Halep var nådesløs mod Serena Williams i Wimbledon-finalen. Rumæneren kværnede i løbet af under en time den amerikanske legende ned under Centre Court og vandt den prestigefulde titel i to sæt med cifrene 6-2, 6-2. Det var Haleps anden grand slam-titel efter at hun sidste år vandt French Open. Derimod nåede Williams ikke op på titel nr. 24, som er det antal Margaret Court har og hvilket er rekord.

Simona Halep satte sig på opgøret fra første slag og bragte sig foran 4-0, før Williams kom til fadet. Men tæt på kom amerikaneren aldrig, og første sæt var overstået i løbet af blot 27 minutter. Andet sæt varede gansek vist tre minutter mere, men forløb efter samme mønster med 27-årige Halep i førersædet. Sejren i Wimbledon betyder, at Halep på mandag vil rangere som nr. 4 i verden.

Fodbold. Fredag oplyste FC Barcelona, at klubben havde indløst Antoine Griezmanns frikøbsklausul på 120 millioner euro hos Atlético Madrid, og at franskmanden derfor skulle spille for catalanerne fra den kommende sæson. Men Atlético hævder, at frikøbsklausulen beløber sig til 200 millioner euro, og klubben vil derfor klage til Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Det skriver flere spanske medier ifølge AFP.

Basketball. LeBron James har fået nej til at give sit trøjenummer videre til den kommende holdkammerat i Los Angeles Lakers, Anthony Davis. James ville gerne tilbage til sit gamle nummer 6, som han blandt andet bar i Miami Heat, og så kunne Davis, der snart ventes præsenteret i Lakers, få nr. 23, som han har spillet med i New Orleans Pelicans. Men Nike, der leverer tøjet til holdende i den nordamerikanske NBA-liga, har sagt nej, da firmaet ville brænde inde med talrige LeBron James-trøjer.

Tennis. Misaki Doi vandt WTA-turneringen i svenske Båstad, da hun i finalen besejrede Danka Kovinic fra Montenegro i to sæt med cifrene 6-4, 6-4. Det var japanerens anden titel i karrieren.

Motorsport. Kevin Magnussen fik langtfra nogen god optakt til lørdagens kvalifikation til det britiske formel 1-grandprix på Silverstone. I den 3. og afsluttende træning sluttede danskeren som nr. 15 ud af de 20 kørere i en tid, der var 1,4 sekunder langsommere en Charles Leclerc i Ferrari.

Cykling. Tejay van Garderen fra Education First har trukket sig fra Tour de France. Amerikaneren brækkede hånden i et styrt på 7. etape og kan derfor ikke fortsætte. Van Garderen er den tredje rytter, der udgår af årets Tour. De to andre er Patrick Bevin og Nicolas Edet.

Fodbold. Marc dal Hende er på vej til at skifte FC Midtjylland ud med en udenlandsk klub, fortæller han til TV3 Sport. Af samme grund var forsvarsspilleren ikke med i vicemestrenes trup til fredagens kamp mod Esbjerg. »Jeg har en aftale med FC Midtjylland om, at jeg formodentlig har spillet min sidste kamp for dem«, siger dal Hende til TV3 Sport.

Atletik. Den hollandske løber Sifan Hassan satte fredag verdensrekord på den engelske mil ved Diamond League-stævnet i Monaco. Hun løb distancen i tiden 4 minutter og 12,33 sekunder og slog dermed den 23 år gamle rekord, som russiske Svetlana Masterkova satte i 1996, med 23 hundrededele.