Atlético køber Christian Eriksens holdkammerat

Fodbold. Atlético Madrid kommer i fremtiden til at nyde godt af Kieran Trippiers gode sparketeknik. Den engelske højreback har onsdag gennemført et klubskifte til den spanske hovedstadsklub fra Tottenham. Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider. 28-årige Trippier, der har fået en treårig kontrakt med Atlético, nåede at spille fire år i Tottenham, der købte ham i Burnley. Englænderen fik sit helt store internationale gennembrud, da han under sidste års VM-slutrunde flere gange brillerede på dødbolde med præcise indlæg og farlige frispark. Blandt andet i semifinalen mod Kroatien, hvor han scorede på direkte frispark.

Fodbold. Den første ansøgningsrunde om billetter til kampene i EM-slutrunden i 2020 resulterede i 19,3 millioner ansøgere, hvoraf der er 1.367,807 ansøgninger om billetter til de fire kampe, der skal afvikles i Parken i København. Til de tre indledende kampe og ottendedelsfinalen bliver der i første omgang solgt 12.000 billetter per kamp, og det afgøres ved en lodtrækning i august, hvem der får adgang til at købe billetterne. Næste billetsalgsrunde er i december, når der er trukket lod til EM-slutrunden.

Tennis. 2. runde blev endestation for det danske tennistalent Holger Rune i ATP Challenger-turneringen i hollandske Amersfoort. Tyske Daniel Masur sendte 16-årige Rune, der var med på et wildcard, hjem med et nederlag i tre sæt på 6-3, 4-6, 1-6. Rune har tidligere spillet seniorturneringer, der ligesom den i Holland giver point til ATP-verdensranglisten. Her ligger danskeren aktuelt nr. 601.

Golf. Lige som i de tre første majors i år udgør Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard den danske deltagelse, når The Open torsdag indledes på Royal Portrush i Nordirland. Thorbjørn Olesen slår sit første slag klokken 13.53, når han skal spille med to andre fra sidste års Ryder Cyp, amerikaneren Justin Thomas og englænderen Tommy Fleetwood. Lucas Bjerregaard spiller ligeledes sammen med en amerikaner og en englænder fra kl. 15.48, Tony Finau og Justin Rose. Italieneren Francesco Molinari er forsvarende mester i turneringen, der også har deltagelse af årets tre amerikanske majorvindere: Tiger Woods, Brooks Koepka og Gary Woodland. Ikke siden 1982 har alle fire majors haft amerikanske vindere.

Badminton. Danmark har tre singlespillere tilbage efter 1. runde af Indonesian Open i Jakarta. Mia Blichfeldt vandt 19-21, 21-15, 21-17 over Yip Pui Yin fra Hongkong og skal i sin næste kamp møde den 5.-seedede inder, Pusarla Sindhu. Hans-Kristian Solberg Vittinghus spillede sig tirsdag videre til en kamp mod den 6.-seedede indoneser, Jonatan Christie, og Vittinghus fik selskab af Anders Antonsen, der ved 21-16, 21-15 besejrede Sitthikom Thammasin fra Thailand. Anders Antonsen skal i 2. runde møde den 2.-seedede kineser, Shi Yu Qi.

Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix I weekenden udbrød der brand i Eckersbergsgade i Aarhus, hvor Jens Stages lejlighed var udsat for hærværk.

Fodbold. Politiet har anholdt en 23-årig mand, der er under mistanke for at have kastet en brosten og antændt fyrværkeri ind i fodboldspilleren Jens Stages lejlighed i Aarhus, skriver TV2 Østjylland, der har fået læst sigtelsen mod manden op. Jens Stage er inden denne sæson skiftet fra AGF til FC København, og den sigtede har i et opslag på Facebook kaldt Jens Stage for ’Judas’. En lignende ordlyd skulle være brugt på en seddel, der i forbindelse med hærværket blev kastet ind i lejligheden, hvor der udbrød brand. Ifølge Ritzau har den 23-årige i forbindelse med det lukkede grundlovsforhør erkendt at have kastet en røgbombe, men han nægter at der er tale om bevidst ildspåsættelse. Han er blevet varetægtsfængslet i to uger.