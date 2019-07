Cornelius rykker en plads tilbage i italiensk fodbold

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 11.15 Cykling: Tour de France, 12. etape TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Open 6’eren 17.30 Fodbold: FC Inter-Brøndby Eurosport 1 11.25 Cykling: Tour de France, 12. etape 18.30 Fægtning: VM Eurosport 2 09.45+16.00 Atletik: U20-EM 23.00 Golf: Barbasol Championship

Fodbold. Andreas Cornelius skifter klub i Italien. Den danske landsholdsangriber skifter fra Atalanta til Parma, hvor Cornelius har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024. Det skriver Parma på sin hjemmeside. Cornelius skiftede i sommeren 2017 fra FC København til Atalanta, hvor det i den første sæson blev til 31 optrædener og seks mål for klubben fra Bergamo.

Fodbold. Matthijs de Ligt skal i fremtiden trække i Juventus-trøjen, når han løber på banen. Den 19-årige hollænder skifter fra Ajax og har fået en kontrakt med den italienske storklub, der løber til juni 2024, skriver Juventus på sin hjemmeside. Serie A-klubben har betalt cirka 560 millioner kroner for forsvarsspilleren. Matthijs de Ligt har længe været anset som et af Europas største forsvarstalenter. I den forgangne sæson fik han sit helt store gennembrud, da han som kaptajn for Ajax var med til at føre hovedstadsklubben til Champions League-semifinalen, et hollandsk mesterskab og triumf i pokalturneringen. De Ligt fik sin debut på det hollandske A-landshold som bare 17-årig. I alt er det blevet til 15 optrædener for nationalmandskabet.

Badminton. Mia Blichfeldt kæmpede bravt i de to første sæt, men det var ikke nok. Den indiske favorit i Indonesie Open 2. runde-kampen, høje Pusarla Sindhu, vandt 21-14, 17-21, 21-11 og er klar til kvartfinalen i Jakarta.

Badminton. Hans-Kristian Solberg Vittinghus er færdig ved Indonesia Open i Jakarta. Danskerens modstander i 2. runde, den altid meget offensive indoneser Jonatan Christie, vandt 22-20, 21-13. Vittinghus kæmpede sig flot tilbage i første sæt til 20-20, hvor et par dumme fejl så alligevel kostede sættet. I andet sæt var danskeren udspillet og frustreret. Christie skal i kvartfinalen møde Taiwans Tien Chen Chou, som i sin 2. runde-kamp knækkede legenden Lin Dan i tre sæt. En stor overraskelse kom torsdag på banen ved siden af Vittinghus, da kinesiske Yu Xiang Huang besejrede topseedede Kento Momota i tre hårde sæt.

Briten Chris Foome har god grund til at smile, selv om han nok hellere ville have været med i Touren. Han er nemlig nu officielt blevet vinder af Vueltaen 2011. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Cykling. Chris Froome er vinder af Vuelta a España 2011. Det er ikke en tastefejl. Den britiske cykelrytter får tildelt sejren otte år efter det spanske grand tour-løb, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det sker, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) for en måned siden fandt den nu 38-årige spanier Juan Jose Cobo skyldig i brug af doping, efter at man fandt uregelmæssigheder i Cobos biologiske pas mellem 2009 og 2011. Cobo, der kørte sin sidste sæson som professionel tilbage i 2014, blev idømt tre års karantæne med tilbagevirkende kraft. Han havde en måned til at appellere UCI’s beslutning til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det er ifølge Reuters ikke sket, og derfor er Froome blevet tildelt sejren i Vueltaen i 2011.