Irer skaber folkefest med suveræn majorsejr

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 11.50 Cykling: Tour de France, 15. etape TV 2 Sport 09.00 Badminton: Indonesia Open 13.00 Svømning: VM, finaler 03.00 Svømning: VM, indledende TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjyll.-FC Nordsjæll. TV3 Sport 10.00 Golf: British Open, 4. runde (m) 12.00 Fodbold: Silkeborg-AC Horsens 14.30 Golf: British Open, 4. runde (m) 23.55 Fodbold: Liverpool-Sevillia TV3 Max 14.00 Fodbold: Esbjerg-Hobro 17.00 Speedway: Par-VM 20.30 Dart: World Matchplay 00.30 Triatlon: World Series, mixed stafet Canal9 16.00 Fodbold: Randers FC-Brøndby Eurosport 1 11.55 Cykling: Tour de France Eurosport 2 09.45 Atletik: U20-EM 14.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 16.30 Atletik: U20-EM Vis mere

Golf. Ireren Shane Lowry blev en voldsom populær vinder af årets sidste major, da han på Royal Portrush i Nordirland med stor sikkerhed forsvarede sin klare føring gennem sidste runde af den 18. udgave af The Open. 32-årige Lowry øgede forspringet til Tommy Fleetwood, så han med en score på 15 slag under par henviste englænderen til andenpladsen med 6 slag. Dermed fulgte ireren årets tendens, efter de første tre majors i USA er blevet vundet af amerikanere. Lowrys hidtil bedste majorresultat var 2.-pladsen i US Open i 2016, og de seneste fire år har han ikke klaret cuttet i The Open. Lucas Bjerregaard sluttede med en runde i 70 slag, hvilket gav et avancement på 20 pladser, så han med en 16.-plads tangerede sin bedste majorplacering, mens Thorbjørn Olesen med en sidste runde i 71 slag kravlede op som nummer 57.

Badminton. Anders Antonsen spillede egentlig en flot finale søndag ved Indonesia Open, men det endte alligevel med, at Taiwans Tien Chen Chou tog titlen med cifrene 21-18, 24-26, 21-15. Som de antyder, blev det til et større slagsmål i andet sæt, hvor Antonsen fik kæmpet sig op og noterede fem sætbolde, før han erobrede sættet, der varede 38 minutter. Danskeren havde også gode muligheder i sidste sæt, hvor Chou så mere og mere træt ud, og med lidt mere erfaring var det måske endt med dansk gevinst. Men taiwaneseren lykkedes i perioder med at tage point via et aggressivt fladt alt-eller-intet-spil, og det var med at at afgøre duellen.

Fodbold. Med en akrobatisk scoring sikrede Anders Christiansen topholdet Malmö FF 1-1 i hjemmekampen mod Sirius.

Fodbold. Efter Marokkos nederlag i ottendedelsfinalen af Benin i Africa Cup of Nations har Herve Renard meddelt sin afgang som landstræner. Beslutningen var dog taget inden turneringen, siger franskmanden.

Sejlsport. Efter en tyvstart i anden sejlads blev det dyrt for Anne Marie Rindom, at hun i en af søndagens tre VM-sejladser i Japan var udsat for et uheld. »I første sejlads i dag knækker rorpindsforlængeren på første opkryds. Det betyder, at jeg hele sejladsen ikke kan hænge fuldt, og min bådfart er langsom. Øv, men jeg kæmper og bliver 28 i mål«, skriver laser radial-sejleren på Facebook. Med en ny pind blev OL-bronzevinderen nummer 1 og 4 i de to øvrige sejladser og er sammenlagt på 10.-pladsen. Anna Munch er nummer 23 efter placeringerne 20-20-12-11-9 og sejler fra mandag ligeledes med i guldfeltet.

Tennis. Søndag fik WTA Touren er ny titelvinder fra Frankrig. Det skete på gruset i Lausanne-finalen, da ranglistens nr. 98, 22-årige Fiona Ferro, besejrede sin mere rutinerede landsmand Alizé Cornet 6-1, 2-6, 6-1. Topseedede Julia Görges blev skadet i 1. runde, og 2.-seedede Caroline Garcia fortsætter sin serie af svage resultater, da hun tabte i 2. runde.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix I semifinalen i 100 meter brystsvømning forbedrede Adam Peaty sin egen verdensrekord.

I semifinalen i 100 meter brystsvømning forbedrede Adam Peaty sin egen verdensrekord. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Svømning. Efter en skuffende dansk start blev VM i Gwangju kickstartet med både en verdensrekord og en mindre sensation. I semifinalen i 100 meter brystsvømning forbedrede briten Adam Peaty sin egen verdensrekord fra sidste års EM med 22 hundrededele sekund til 56,88 sek. Katie Ledecky er indehaveren af verdensrekorderne i 400, 800 og 1.500 m fri, men efter tre gange VM-guld i træk blev den 22-årige amerikaner besejret i 400 m fri. På den sidste bassinlængde var den 18-årige australier Ariarne Titmus 1,83 sekund hurtigere end Ledecky, der for første gang siden 2013 blev besejret i disciplinen. Til gengæld vandt kineseren Sun Yang som den første nogen sinde mændenes 400 m fri for fjerde gang i træk. USA vandt mændenes 4x100 m fri, mens kvinderne med en stærk Cate Campbell (51,45 sek.) på sidsteturen vandt kvindernes 4x100 m fri.