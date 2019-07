Sej brite holder fast i vild guldstime ved VM

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.45 Svømning: VM, indl. (reprise) 12.55 Svømning: VM, finaler 02.55 Svømning: VM, indledende TV3 Sport 11.30 Tennis: ATP fra Hamburg 19.00 Fodbold: OB-Lyngby 21.45 Dart: World Matchplay Eurosport 1 15.50 Fægtning: VM

VM-svømning. Der er Adam Peaty, og så er der alle de andre, når det gælder 100 meter brystsvømning. Mandag tog briten sin tredje VM-guldmedalje i træk i disciplinen, da han vandt finalen på langbane i sydkoreanske Gwangju. Dermed fulgte han op på sine sejre ved VM i både 2015 og 2017. Briten er ligeledes forsvarende olympisk mester i 100 meter bryst. Ved de tre seneste europamesterskaber på langbane har Peaty også taget guld på den distance. Peaty har fået en fremragende start på dette års VM, der blev indledt søndag. Her satte han verdensrekord, da han som den første nogensinde tilbagelagde de 100 meter på under 57 sekunder i tiden 56.88 sekunder.

Fodbold. Vejen til gruppespillet blev bestemt ikke lettere for FC København, da der mandag blev trukket lod til 3. runde af kvalifikationen til Champions League. Op af bowlen kom nemlig det serbiske storhold Røde Stjerne, der tilbage i 1991 vandt turneringen, som dengang hed Europa Cup for mesterhold. Mødet med serberne er dog betinget af, at københavnerne kan slå The New Saints fra Wales, mens Røde Stjerne skal overkomme HJK fra Finland.

Sejlsport. Efter en uheldsramt start de første dage har europamester Anne-Marie Rindom kæmpet sig tilbage og er nu for alvor med i guldkampen ved Laser Radial-klassens VM i Japan. Rindom blev mandag noteret for placeringer som nr. 12 og nr. 4 i de to sejladser. Dermed avancerer hun fra tiende til femtepladsen i den samlede stilling, og hun er blot få point fra podiepladserne. Samtidig havde den hidtil klart førende ved VM – Josefin Olsson fra Sverige – en katastrofal dag uden at blive noteret for gennemførte sejladser, hvilket åbner guldkampen på vid gab.

Fodbold. FC Midtjylland får skotsk eller luxembourgsk modstand, når holdet træder ind i 3 runde af Europa League-kvalifikationen. Det står klart efter lodtrækningen hos Uefa i Nyon mandag, hvor det blev bestemt, at FCM skal møde vinderen af to opgør mellem Rangers og Progres Niederkorn. Ved samme lodtrækning blev det også klarlagt, hvem Esbjerg og Brøndby skal møde, hvis de danske klubber besejrer henholdsvis hviderussiske Shakhtyor Soligorsk og polske Lechia Gdansk. Vestjyderne kan få enten italiensk eller ungarsk modstand i form af Torino eller Debrecen, mens Brøndby potentielt skal op imod portugisiske Braga.

Tennis. Sidste uges WTA-titel i Bukarest til 20-årige Elena Rybakina fra Kasakhstan, hendes første, sender hende mandag for første gang ind i top-100 og helt frem som nr. 65 på verdensranglisten. Rybakina, der for nylig i Båstad besejrede Clara Tauson, har i denne sæson også været fremme i WTA-semifinalen i s’Hertogenbosch og står noteret for tre ITF-titler.

Tennis. Der er i denne uge gode muligheder for revancheopgør, når WTA og ATP Touren ruller videre med samlet fem turneringer. Sidste uges Newport-vinder John Isner kan i Atlantas 2. runde møde finalemodstanderen fra Newport, Alexander Bublik fra Kasakhstan. Franske Fiona Ferro, der tog titlen i Lausanne med finalesejr over landsmanden Alizé Cornet, kan måske se frem til en ny duel i en Palermo-semifinale, mens rumænske Patricia Maria Tig i lettiske Jurmala skal gå helt til endnu en finale efter finalepladsen i Bukarest, hvis hun igen skal stå over for Elena Rybakina fra Kasakhstan. Ugens største turnering spilles i Hamburg, hvor ATP-turneringen bl.a. byder på de tre top-10-profiler Dominic Thiem (4), Alexander Zverev (5) og Fabio Fognini (10).