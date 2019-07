Politiken giver ordet til læserne: Hvis vi bare får en middelmådig sæson ...

ESBJERG

Drømme og håb

Vi må aldrig sælge … vores identitet som klub. Den skal og bør have en stærk lokal og regional forankring både i omklædningsrummet og på administrationsgangen. Hvad angår spillere, så er alle til salg, hvis det rette tilbud kommer. Det er vores plads i fødekæden. Og så længe klubben værner om sin identitet og sit stærke ungdomsarbejde, så vil vi altid udvikle spillere til at tage over.

Vi vil gerne købe … en angriber, der er garant for 15-20 mål i sæsonen. Men det er ønsketækning, og vi har ikke økonomien til at handle på den hylde. Desuden tror jeg, at truppen er på plads for sæsonen, medmindre der kommer et spillersalg.

Vores målsætning skal være at … slutte på en komfortabel placering midt i tabellen og få minimum fire kampe i Europa League-kvalifikationen.

Det værste, der kan ske, er, at … vi rykker ned. Punktum.

