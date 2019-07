Kontradom stopper igen Caster Semenya

FAKTA Direkte sport i tv DR 3 19.00 Cykling: Tour-revanche TV 2 Sport 21.00 Tennis: WTA fra San Jose TV3 Sport 18.00 Fodbold: Real Madrid-Tottenham 20.30 Fodbold: Bayern M.-Fenerbahce 22.30 Tennis: ATP fra Washington Eurosport 1 15.30 Cykling: Vallonien Rundt Eurosport 2 15.30 Billard: Snooker, World Open

Atletik. Sydafrikaneren Caster Semenya er på ny forhindret i at løbe sin favoritdistance, 800 meter. Årsagen er, at en schweizisk domstol har genindført en omstridt regel fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer fra 400 meter op til mile-distancen. Genindførslen af reglen gælder indtil der er faldet afgørelse i den appelsag, den dobbelte olympiske mester har kørende ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Semenya afskriver derfor også deltagelse ved VM i Qatar om et par måneder. »Jeg er meget skuffet over ikke at kunne forsvare min titel, som jeg har arbejdet hårdt for. Men dette kommer ikke til at afholde mig fra fortsat at kæmpe for alle de involverede kvinders menneskerettigheder«, siger Semenya ifølge Ritzau til AFP.

Fodbold. Tottenham besejrede Real Madrid med 1-0 i en træningskamp i München på en scoring af Harry Kane midt i 1. halvleg.

Fodbold. Premier League-klubben Chelsea udelukker en fan på livstid for racistisk opførsel i forbindelse med en ligakamp mod Manchester City 8. december sidste år. Fem andre fans er udelukket fra et til to år for upassende sprogbrud og aggressiv og truende opførsel i forbindelse med den samme kamp. Det skriver Chelsea på sin hjemmeside. Manchester Citys engelske stjernespiller Raheem Sterling var målet for racistiske tilråb. Chelsea har efterforsket episoden, og efterforskningen har blandt andet bestået af billeder fra overvågningskameraer, interview med potentielle vidner samt hjælp fra to eksperter i mundaflæsning.

Fodbold. FC København skal onsdag forsvare en 2-0-føring i 2. kvalifikationsrunde til Champions League mod walisiske The New Saints. 17-årige Mohamed Daramy har ifølge Ritzau opskriften på FCK-avancement: »Jeg forventer, at vi kommer tålmodigt ud og bare spiller vores spil og får lukket kampen hurtigst muligt«, siger teenageren, der øjner mere spilletid, nu hvor Robert Skov er skiftet til tyske Hoffenheim.

Fodbold. Thomas Delaney scorede til 2-0, da Dortmund besejrede FC Zürich i en testkamp med 6-0. Dortmund indleder sæsonen på lørdag med kampen om den tyske Super Cup mod rivalen Bayern München.

Fodbold. USA’s kvindelige fodboldlandshold beskylder nu det amerikanske fodboldforbund for at benytte ufine tricks ved at oplyse, at kvinderne bliver bedre betalt end mændene. Kvindeholdet (USWNT) startede en sag mod forbundet (USSF) angående ligeløn tilbage i marts, fire måneder før holdet vandt VM. Mandag meldte USSF ud, at over det seneste årti er kvindelandsholdet blevet bedre betalt end det mandlige landshold, men i en udtalelse fra USWNT hedder det, at tallene er »... helt igennem falske«. »Dette er et trist forsøg fra USSF på at kvæle den overvældende støtte, vi har fået hele vejen rundt fra fans og sponsorer til Kongressen«, lyder det også i udtalelsen.

Cykling. Der var dansk medaljeregn, da mellemdistanceløbene blev afviklet ved VM i MTB-orientering i Ebeltoft. Nikoline Splittorff blev en suveræn verdensmester i kvindernes juniorklasse over 21,1 km og 15 poster med mere end to minutters forspring til nærmeste rival, mens der var bronze til Camilla Søgaard i eliteklassen (27,3 km/22 poster) og Thomas Steinthal i mændenes juniorløb (24,6/21).

Fodbold. Jacob Bruun Larsen (Dortmund) og Andreas Skov Olsen (Bologna) figurerer på en liste over 50 talenter, der er værd at holde ekstra øje med i den kommende sæson. Det er Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksperter, der har stykket listen sammen.

Fodbold. Ringen er ved at slutte for legendariske Jürgen Klinsmann. 35 år efter den tidligere verdensklasseangriber begyndte at bombe for VfB Stuttgart i den bedste tyske række, har han indledt samtaler med VfB-ledelsen om at blive bestyrelsesformand i traditionsklubben. VfB Stuttgart rykkede i maj ud af Bundesligaen.

Håndbold. Der er brug for flere penge i kassen hos Randers HK, hvis klubben skal være sikker på at kunne betale sine udgifter i den kommende sæson. Derfor har klubben sendt en mail ud til sponsorer og samarbejdspartnere i håb om støtte til at finde mellem halvanden og to millioner kroner, hvilket vil sikre penge nok til lønninger og regninger det næste år. Det skriver Randers Amtsavis, der har fået bekræftet beløbene af bestyrelsesformand Peter Møller Lassen. I sidste sæson kæmpede Randers HK for at undgå nedrykning, og den mission lykkedes, da holdet blev nummer to af de fem hold i nedrykningsspillet. Randers tager hul på den nye sæson 30. august med en udekamp mod Silkeborg-Voel.