Danmark åbner EM med sejr og 19-årig debutant scorer alle seks mål for Vejle

Fodbold. Den uruguayanske målmager Diego Forlán stopper sin karriere som professionel fodboldspiller i en alder af 40 år. Det siger han i et tv-indslag på Telemundo. »Det har ikke været en let beslutning, for jeg ville ikke have, at den her tid skulle komme, selv om jeg vidste, at det ville ske. Men jeg har besluttet mig for at stoppe. Jeg har aldrig følt, at det her har været et job, det har været et privilegium«, siger Diego Forlán blandt andet. Den langhårede angriber udmærkede sig under VM-slutrunden i Sydafrika i 2010. Her spillede han en nøglerolle i, at Uruguay lidt overraskende nåede frem til semifinalen, før holdet til sidst måtte tage til takke med en fjerdeplads. Qua sine gode præstationer blev han kåret som turneringens spiller. Undervejs scorede han fem mål og blev delt turneringstopscorer sammen med Thomas Müller, Wesley Sneijder og David Villa.

Økonomi. Kun fem kvindelige idrætsudøvere har tjent mere end danske Caroline Wozniacki i perioden 1. juni 2018 til 1. juni 2019. Det fremgår af en udregning, som det amerikanske finansmagasin Forbes har lavet. Her står danskeren opført til at have tjent 7,5 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 50 millioner kroner. Tallet inkluderer både præmiepenge og estimerede sponsorindtægter. Hun har tjent en smule mere uden for banen end på banen. Sponsorindtægterne er angivet til at være cirka 26,7 millioner kroner. Listen toppes af Serena Williams, der har tjent 29,2 millioner dollar, cirka 195 millioner kroner. Det er overvejende sponsorer, som har lagt pengene. Forbes skriver, at hun har tjent 25 millioner dollar på sponsorater.

I det hele taget er det en god idé at spille tennis, hvis man som kvindelig atlet går efter at score kassen. Man skal helt ned på 12.-pladsen for at finde en ikke-tennisspiller i skikkelse af fodboldspilleren Alex Morgan. Hun har tjent 5,8 millioner dollar, hvilket skyldes indbringende sponsorater, da hendes løn kun er anslået til at være 250.000 dollar. Det svarer til fire procent af hendes samlede indtjening. 15 kvindelige atleter tjente mindst fem millioner dollar i perioden, mens cirka 1.300 mandlige atleter mindst tjente det samme.

Tennis. Det er ikke let at bevise, man er verdens bedste i tennis. Det har mange tidligere stjerner måttet sande. Australske Ashleigh Barty har heller ikke haft det helt let, siden hun tidligt på sommeren overtog førstepladsen på WTA-listen. Og det gik også tidligt galt i den store turnering Rogers Cup i Toronto natten til onsdag dansk tid. USA’s Sofia Kenin vandt således 2. runde-duellen 6-7, 6-3, 6-4 og skal i 3. runde op mod enten Victoria Azarenka eller den lovende ukrainer Dayana Yastremska.

Fodbold. AC Milan har for sjette gang denne sommer været på indkøb. Den 23-årige brasilianske midtstopper Leo Duarte er købt fri af Flamengo i hjemlandet. Han har underskrevet en femårig kontrakt med AC Milan.

Fodbold. Forsvarsspilleren Carl Jenkinson skifter fra Arsenal til Nottingham Forest, oplyser klubberne. Han har siden 2011 spillet 70 kampe for Arsenal, men aldrig fået sit gennembrud i storklubben, hvorfra han har været udlejet til West Ham og Birmingham. Jenkinson har spillet en enkelt A-landskamp for England.

Fodbold. FC København har solgt højrebacken Mads Roerslev til Brentford. Den 20-årige dansker fik førsteholdsdebut for FCK for tre år siden, men har ikke fået sit gennembrud i den danske mesterklub.