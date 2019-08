Frækhed: Ung FCK'er sikrer uafgjort efter blæret straffespark i Beograd

FAKTA Tirsdagens kampe Champions League-kvalifikation, 3. runde: APOEL Nicosia-Qarabag FK 1-2 PAOK Thessaloniki-Ajax 2-2 Dinamo Zagreb-Ferencvaros 1-1 Club Brugge-Dinamo Kijev 1-0 Røde Stjerne-FC København 1-1 (Returkampe tirsdag 13. august)

De fleste spillere ville nok opleve lidt tørhed i munden, for det kræver mental styrke at skyde straffespark på udebane i en meget afgørende situation. Men FCK’s 20-årige offensivspiller Jonas Wind løste sin opgave på en forbløffende måde.

Wind sendte nemlig bolden i en blød bue ind bag serbernes målmand, og udligningen i kampens slutfase kan vise sig at blive guld værd for de danske mestre.

For dermed er presset først og fremmest på Røde Stjerne, når holdet kommer til København og spiller tirsdag i Parken. Og kan FCK udnytte den situation, venter en playoffduel mod schweiziske Young Boys om adgang til de mange millioner i Champions League-gruppespillet.

Forrygende stemning i Beograd

Tirsdagen opgør blev indledt i et hektisk tempo tilsat den store lydkulisse fra hjemmeholdets fans på Stadion Rajko Mitic – kaldet ’Marakana’.

Røde Stjernes kreatør Marko Marin, der er tysk med serbisk baggrund og har en fortid i Gladbach, Werder, Chelsea og Olympiakos, forsøgte energisk at sætte værternes offensiv i scene, men FCK’erne var påpasselige og fik også erobret sin del af spillet i kampens indledende fase.

Der var ganske vist et par optræk til panik i FCK-forsvaret, men målmand Sten Grytebust fik afværget de serbiske forsøg.

Marin pressede imidlertid stædigt på, og han var svær at tage bolden fra, når først han havde front mod det danske mål. Til held for FCK var flere af Marins medspillere et stykke fra hans niveau, og det var ikke alle hans pasninger, der blev behandlet efter fortjeneste.

Som første halvleg skred frem, blev presset på det danske mesterhold øget, men serberne havde svært ved at spille sig til de helt åbne målchancer. Til gengæld havde FCK på dette tidspunkt ikke meget at byde på foran Røde Stjernes mål.

Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix Bryan Oviedo knoklede hårdt, men han havde visse placeringsproblemer, når der skulle lukkes af i venstre forsvarsside.

Netop som man troede, at FCK kunne gå til pausen med 0-0, gik det galt. Røde Stjerne fik lidt for meget tid under et pres foran FCK-målet, og et skud fra Milan Pavkov tog en underlig bue og røg i nettet bag Grytebust.

Herefter skulle Ståle Solbakkens udvalgte vise, hvad de var lavet af, for hjemmeholdets pres ville formentlig blive endnu hårdere efter pausen.

God FCK-indstilling

FC Københavns pause var tilsyneladende blevet brugt fornuftigt, for det danske hold kom godt ud til anden halvlegs start og virkede opsatte på at lægge mere pres på værternes defensiv.

Efter knap ti minutters spil var det dog hjemmeholdet, der satte fart og greb initiativet, og ghanesiske Richmond Boakye, der var indskiftet i stedet for målscorer Pavkov, havde et godt hovedstødsforsøg efter oplæg fra Marin.

Dame N’Doye sled og slæbte og var ofte god til at holde på bolden, og FCK forsøgte at etablere offensive fremstød, selv om betingelserne var svære. Blottede holdet sig for meget bagude, kunne det ende med et nedslående facit før returmødet.

Det hjalp ikke på FCK’s muligheder, at Viktor Fischer virkede noget fra sit bedste niveau, men Solbakken erstattede ham med nyindkøbte Pep Biel, som altså fik muligheden for at vise sit talent på den store scene.

Et andet nyindkøb, Bryan Oviedo, fik godt 70 minutter på banen, før han blev afløst af Pierre Bengtsson, og costaricanerens indsats var en blandet fornøjelse.