Historien om Røde Stjerne handler også om en overset stjerne, nederlag mod Allan Simonsen, den ultimative triumf og blodige lokalopgør

Røde Stjerne har spillet over 300 europæiske kampe, deriblandt to finaler.

I perlerækken af Røde Stjernes store navne er Dragan Dzajic nok et af de mere undervurderede. Den venstrebenede fløjspiller scorede 23 mål i 85 landskampe for Jugoslavien, og var på All Star-holdet efter EM-slutrunderne i både 1968, da Jugoslavien tabte finalen til Italien, og 1976. I 1968 blev Dzajic nummer tre efter George Best og Bobby Charlton i afstemningen om Årets Spiller i Europa.