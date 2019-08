Arsenal frygter for sikkerheden og holder to hjemme fra Premier League-starten

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.20/13.20/17.20 Cykling: EM, ungdom 19.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3 Sport 11.00 Dart: World Series 17.30 Ishockey: Hockey Stars 00.30 Tennis: Rogers Cup (m) Xee 21.00 Fodbold: Liverpool-Norwich TV3 Max 20.00 Fodbold: OB-Randers Canal 9 18.00 Fodbold: FC København-Lyngby Eurosport 1 8.00/13.30 Billard: Snooker, Int. Ch. 18.30 Atletik: EM Eurosport 2 15.00 Cykling: Polen Rundt 20.00 Golf: The Northern Trust Vis mere

Fodbold. Mesut Özil og Sead Kolasinac indgår ikke i Arsenals trup, der søndag indleder sæsonen i Premier League mod Newcastle. Arsenal meddeler fredag, at årsagen er spillernes sikkerhed. Begge spillere var udsat for et forsøg på røveri af en bevæbnet bande i London for 14 dage siden. Den sag efterforskes stadig af politiet, og derfor vurderes sikkerheden ikke til at være tilstrækkelig for de to spillere. (Ritzau)

Fodbold. Danmarks dyreste fodboldspiller, 225 millioner kroner-manden Joachim Andersen, var med fra start for Lyon i åbningskampen i den franske Ligue 1 på udebane mod Monaco.

Fodbold. Den 33-årige landsholdsspiller Lasse Schöne skifter fra hollandske Ajax til Genoa i den italienske Serie A. Handlen har været undervejs en uges tid og det er mundet ud i en toårig kontrakt med optioner for yderligere en sæson. »Folk i Genoa har fået et nyt idol«, som klubben så beskedent bemærker på deres hjemmeside. »Det er et nyt eventyr for mig og familien. Jeg synes, at hele pakken passede. Det skulle den også, hvis jeg skulle flytte fra Holland. Jeg har altid som ung været interesseret i Serie A og synes, det kunne være fedt at spille der engang, og så kom chancen nu, og som sagt så passede det hele«, siger Schöne til Spillerforeningens hjemmeside. I Genoa bliver Lasse Schöne holdkammerat med landsholdsmakkeren Lukas Lerager.

Tennis. Efter næsten syv måneders pause meddeler Andy Murry på Facebook, at han genoptager singlekarrieren ved ATP-turneringen i Cincinnati i næste uge. Murray blev hofteopereret i januar.

Fodbold. Den Rennes-fan, der kort før medaljeuddelingen ved den franske pokalfinale i april blev strejfet i ansigtet af et slag fra Paris SG-stjernen Neymar, har ifølge l’Equipe lagt sag an mod brasilianeren. Neymar er allerede idømt en sportslig straf i form af tre spilledages karantæne. Fredag meddelte det brasilianske retsvæsen, at de voldtægtsanklager, der har været mod Neymar, er arkiveret lodret.

Handikapidræt. Kørestolsrugbylandsholdet for mænd tabte 45-63 til Storbritannien ved EM i Vejle, og skal dermed møde Frankrig i semifinalen lørdag. Sejr mod Frankrig er lig med deltagelse ved para-OL i Tokyo i 2020.

Fodbold. Brasilianske Lucas Moura og engelske Tottenham har forlænget samarbejdet til sommeren 2024.

Fodbold. Manchester Citys tysker Leroy Sane skal holde ca. 7 måneders pause på grund af en korsbåndsskade. Det oplyser manager Pep Guardiola.

Golf. Tiger Woods har trukket sig fra den store turnering i Jersey City efter en 1. runde i 75 slag. Ikonet har pådraget sig en muskelskade i maveregionen.

Tennis. Det gik helt galt for Serena Williams, da hun i sidste års US Open-finale fik modgang i duellen med den unge japaner Naomi Osaka. Et skænderi med dommer Carlos Ramos udviklede sig dramatisk, og det forstyrrede både den amerikanske stjerne, Osaka og publikum. Dengang endte det med sejr til Osaka, og nu mødes de to for første gang siden balladen i New York, når der skal spilles kvartfinaler ved Rogers Cup i Toronto. Det blev en realitet natten til fredag dansk tid, da Serena Williams med noget besvær besejrede russiske Ekaterina Alexandrova 7-5, 6-4, mens Naomi Osaka knækkede Caroline Wozniackis besejrer, den polske teenager Iga Swiatek, med cifrene 7-6, 6-4. Det bliver tredje møde mellem Williams og Osaka, og Williams har sin første sejr til gode. Da Karolina Pliskova også kom videre fra 3. runde, kan både tjekken og Osaka overtage ranglistens førsteplads fra australske Ashleigh Barty.

Kvartfinalerne i Toronto:

Sofia Kenin-Elina Svitolina

Karolina Pliskova-Bianca Andreescu

Marie Bouzkova-Simona Halep

Serena Williams-Naomi Osaka

Kampene spilles sent fredag og natten til lørdag dansk tid

Fodbold. Manchester City har forlænget kontrakten med Ilkay Gündogan, så aftalen med tyskeren nu løber frem til sommeren 2023.

NFL. Optakten til sæsonen er i fuld gang, og danske Hjalte Froholdt var natten til fredag dansk tid i aktion for New England Patriots, som vandt 31-3 over Detroit Lions. Det var den første kamp i preseason for Super Bowl-vinderen, og det var dermed første gang, at Hjalte Froholdt fik chancen for at vise sig frem. De bedste spillere var ikke med for New England Patriots, som blandt andre lod stjernequarterbacken Tom Brady sidde over. Ifølge journalisten Doug Kyed, som dækker Patriots’ kampe for hjemmesiden nesn.com, gjorde Hjalte Froholdt det godt og var med i samtlige offensive spil.

Fodbold. Brøndbys kvinder er blevet taberdømt efter brug af en ulovlig spiller. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Brøndby stillede i lørdags med Kamilla Lilhammer Karlsen til ligakampen mod Farum BK/FC Nordsjælland, der blev vundet med 6-1. Karlsen var dog karantæneramt efter en udvisning i den seneste sæsons pokalfinale, og derfor taberdømmes Brøndby, mens FCN-kvinderne tildeles en 3-0-sejr. Brøndby kan vælge at anke afgørelsen til Fodboldens Appelinstans inden for to uger.