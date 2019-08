FC Midtjylland blev sendt mod den europæiske afgrund

FC Midtjylland skal levere en indsats til historiebøgerne om en uge i Glasgow, hvis holdet skal nå playoffrunden i Europa League-kvalifikationen.

Torsdag tabte midtjyderne hjemme med 2-4 til Steven Gerrards Rangers FC-tropper i det første af to opgør i tredje kvalifikationsrunde efter 0-1 ved pausen.

De første 45 minutter var en jævn affære med sporadiske muligheder til begge mandskaber.

Det duftede af 0-0 halvvejs i kampen, men efter 42 minutter måtte FCM se gæsterne tage føringen.

Tæt under mål kunne Alexander Scholz ikke holde markeringen af den colombianske angriber Alfredo Morelos, som fra få meters afstand kunne heade skotterne i front.

Et ærgerligt udebanemål at indkassere for de danske vicemestre på tærsklen til pause.

Det tvang midtjyderne frem på banen i anden halvleg, men skotsk effektivitet gav et par syngende lussing til FCM’s EL-gruppespilsforhåbninger.

I 52. minut gjorde Joe Aribo det til 2-0 på en kontra, og blot fire minutter senere døde stemningen i Herning for alvor, da Nikola Katic sparkede gæsterne på 3-0.

Selv om det ikke var et retvisende kampbillede, var det et faktum, at pladsen i playoffrunden i kvalifikationen var så godt som forsvundet i horisonten.

Playoffrunden er sidste skridt inden gruppespillet.

Men FCM gav ikke op, og holdet fik den hurtige scoring, som kunne tænde gnisten igen.

Tæt under mål omsatte Frank Onyeka et fint forarbejde fra Gustav Wikheim, og larmen på lægterne kom for alvor tilbage blot fem minutter senere, da Sory Kaba reducerede til 2-3.

Comebacket var inden for rækkevidde, og Rangers virkede noget rystede med en lille halv time igen.

Det blev dog ikke til dem 3-3-scoring, som kunne have fået stadion til at eksplodere.

I stedet gjorde Scott Arfield det til 4-2 med 20 minutter igen med et flot mål. Det tæmmede midtjyderne, som nu har et stort resultatmæssigt bjerg at bestige på Ibrox Stadium i Glasgow torsdag i næste uge.

ritzau