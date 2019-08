FC Nordsjælland siger farvel til endnu et talent: 19-årig midtbanespiller skal til Holland Den alsidige midtbanespiller Nicklas Strunck fortsætter i Groningen, oplyser superligaklubben fra Farum.

FC Nordsjælland fortsætter med at sælge ud af klubbens unge talenter.

Søndag oplyser Farum-klubben, at den 19-årige midtbanespiller Nicklas Strunck Jakobsen er solgt til Groningen fra den bedste hollandske fodboldrække.

»Nicklas Strunck har fået en virkelig spændende og stor mulighed her, som vi ikke vil stå i vejen for, men vi kommer også til at savne ham i FCN«, siger sportschef Jan Laursen til klubbens hjemmeside.

Han fik sin debut hos FCN i februar 2018, og siden er det blevet til 33 kampe for det nordsjællandske hold.

I denne sæson er det dog blot blevet til små 20 minutters spilletid i 3F Superligaen.

Jan Laursen havde ikke forventet, at der allerede ville være bud fra udlandet efter midtbanespilleren nu.

»Nicklas kan trænerne altid stole på, uanset hvor der er brug for ham på banen, og hans alsidighed gør, at han er en spiller, som man altid gerne vil have til rådighed i en kamptrup«.

»Men konkurrencesituationen på vores centrale midtbane er virkelig hård, og derfor har vi mulighed for at give en loyal spiller som Nicklas muligheden for et udlandseventyr, før vi have forventet det«, siger sportschefen.

Tidligere denne sommer har FC Nordsjælland taget afsked med Victor Nelsson, Karlo Bartolec, Mads Valentin Pedersen og sidste sæsons topscorer Andreas Skov Olsen.

ritzau