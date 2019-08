Atleter i protest mod Trump: Nogen skal tale om de ting, der er ubehagelige at tale om

FOR ABONNENTER

Med et forsøg på 74,62 meter vandt amerikaneren Gwendolyn Berry i fin stil hammerkastkonkurrencen ved de panamerikanske lege i Peru med et forspring på over tre meter til landsmanden Brooke Andersen. Resultatet var der ikke noget overraskende i, for Berry har i de seneste år været en af verdens bedste på sit felt. Mere overraskende var den efterfølgende sejrsceremoni, som den 30-årige amerikanske atlet brugte til at protestere mod forholdene i USA, der i de seneste uger blandt andet har været skueplads for nogle tragiske masseskyderier.