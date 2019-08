Sala og hans pilot var kulilteforgiftede, inden flyet styrtede

Direkte sport i tv Onsdag 14. august TV 2 Sport 13.20 Orienteringsløb: VM, langdistance (m) 15.55 Orienteringsløb: VM, langdistance (k) 21.00 Tennis: Western&Southern Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Chelsea TV3 Sport 17.00 Tennis: Western&Southern Open (m) 18.30 Fodbold: Vejle-Fredericia 20.45 Tennis: Western&Southern Open (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 21.30 Cykling: Tour of Utah 00.30 Triatlon: OL-kvalifikation (k)

Fodbold. Argentineren Emiliano Sala og hans pilot blev udsat for farlige niveauer af kulilte, inden deres fly styrtede ned i januar 2019 og de begge mistede livet. Undersøgelsesafdelingen for luftfart siger til AP, at toksikologiprøver viser, at Sala havde et højt mætningsniveau af COHb, en kombination af kulilte og hæmoglobin, i sit blod. Niveauet befandt sig på 58 procent, og et niveau på mere end 50 procent betragtes generelt som potentielt dødeligt hos et sundt individ. Sala var netop skiftet fra Nantes til Premier League-klubben Cardiff, men havde været tilbage i Frankrig for at sige farvel til sine tidligere holdkammerater. Flyet styrtede i Den Engelske kanal 21. januar, og Salas krop blev først fundet to uger senere. Piloten David Ibbotsons lig er stadig ikke fundet.

Speedway. Leon Madsen får svært ved at forsvare sin VM-føring ved det svenske grandprix i Målilla på lørdag. Efter et styrt i Polen i fredags er Leon Madsen tvivlsom deltager, og han vil under alle omstændigheder ikke kunne køre for fuld kraft. »Det vil ikke være på 100 procent. Langtfra. Hvis jeg kører på lørdag, vil det være for at begrænse tabet til de andre. Med den situation, jeg er i nu med VM, så kommer styrtet rimelig ubelejligt. Jeg kan ikke gøre fra eller til. Jeg kan kun gøre mit bedste for at blive klar«, siger Leon Madsen til Ritzau.

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix FC Porto har haft en helt igennem elendig uge. Første tabte holdet i den hjemlige liga til Gil Vicente, hvorefter det blev til en nedtur i CL-kvalifikatioanen.

Fodbold. Ajax spillede sig med en 3-2-sejr hjemme over græske Paok videre til Champions League-playoffrunden med samlet gevinst på 5-4. 3. runde af CL-kvalifikationen betød til gengæld farvel til to tidligere vindere af mesterholdsturneringen. FC Porto gik i baglås hjemme mod russiske Krasnodar og var bagud 0-3 efter 34 minutters spil, men trods to reduceringer efter pausen var det farvel på reglen om udebanemål. Også skotske Celtic skuffede på hjemmebane, da mandskabet formøblede en 3-2-føring i det sidste kvarter mod rumænske Cluj, der vandt 4-3 og dermed 5-4 sammenlagt.

Playoffrunden i CL, 20./21. og 27./28. august

Dinamo Zagreb-Rosenborg

Cluj-Slavia Prag

Young Boys-Røde Stjerne

Apoel-Ajax

Linz-Brugge

Olympiakos-Krasnodar

Fodbold. Dinamo Kijev har fyret træner Alexander Khatskevich og hele hans stab af assistenter som følge af nedturen i Champions League-kvalifikationen, hvor det tirsdag blev til 3-3 på en belgisk sidsteminutsudligning og dermed 3-4 samlet mod Club Brugge. Det er tredje sæson i træk, at træneren i Mikkel Duelunds klub kikser med Kijev i CL-kvalifikation.

Fodbold. Manchester City har fået en bøde på ca. 2,5 millioner kroner af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for brud på de regler, der vedrører kontrakter med spillere under 18 år. City er kender ifølge BBC, at de har brudt reglerne, men forsvarer sig med, at de fortolkede reglementet forkort. Klubben kunne have fået en transferkarantæne, som den ligarivalerne fra Chelsea i øjeblikket afsoner.

Fodbold. Den franske landsholdsangriber Wissam Ben Yedder vender efter tre år i Sevilla tilbage til hjemlandets League 1, hvor Monaco har givet ham en femårig kontrakt. Pris: 300 millioner kroner.

Fodbold. Efter protest fra FC Nordsjælland er FCN-forsvareren Kian Hansens røde kort mod Silkeborg ændret til et gult kort. Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans. Kampdommer Jørgen D. Burchardt har erkendt, at Hansens forseelse kun var til gult kort.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Uffe Bech, der har været kontraktløs siden farvellet til tyske Hannover i juni, skifter til græske Panathinaikos på en treårig aftale. »Det er en stor ære for mig at komme til et stærkt hold og en velkendt klub i Europa«, siger den 26-årige dansker til klubbens hjemmeside.

Fodbold. AC Horsens har solgt den norske midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen til svenske Elfsborg. Nilsen nåede 34 kampe og et mål klubben. Forsvarsspilleren Alexander Ludwig er til gengæld vendt tilbage efter blot et år i OB. Ludwig har fået en kontrakt til 2023. Desuden er der udstukket en etårig aftale til den serbiske offensivspiller Uros Nenadovic på en fri transfer. »Han er en ukendt spiller i dansk fodbold, men han har lige spillet Europa League og gjort en god figur mod Steaua Bukarest«, siger Horsens-træner Bo Henriksen.