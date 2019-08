Det gik helt galt i Europa: Men er Brøndby i virkeligheden førsteudfordrer til FCK efter ny sejr?

Kandidaterne til at vippe FCK af superligatronen står umiddelbart ikke i kø her tidligt på sæsonen.

Der var nok at muntre sig over i uge 33, hvis man ikke har de store følelser for Brøndby. Torsdag aften genopførte målmand Marvin Schwäbe og Josip Radosevic mod SC Braga lektionen fra ugen forinden i, hvordan et opspil ikke skal udføres, når der spilles europæisk fodbold.

Brøndby røg ud med samlet 3-7 til et hold, der var blevet decideret givet 5 mål. Nogenlunde ligesom det skete for et år siden mod belgiske Genk.

Lørdag scorede den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki et hattrick for Norwich i en 3-1-sejr mod Newcastle.

Det fjerde mål i to kampe af finnen, der gør ham til topscorer i Premier League. Og fik Norwich’ SoMe-medarbejdere til at konstatere »tænk sig, vi fik ham gratis« på Twitter.

Jo, den historie kender de godt til på Vestegnen og i resten af dansk fodbold.

Men i løbet af ugens sidste timer tog Brøndby revanche med en sejr på 2-1 over AaB. Scoringerne blev sat ind af hjemmeholdets to bedste spillere hidtil i den nye sæson.

Dominik Kaiser og Kamil Wilczek.

Den tyske midtbanespiller scorede i første halvleg ved at modtage bolden fladt i AaB-feltet og på trods af at have Patrick Olsen i ryggen formå at vende sig rundt, strække benet ud i fuld længde og sende bolden sejlende over i det lange hjørne.

Frederiksen har sat sit aftryk

Kamil Wilczek leverede kampens detalje, da han efter en flad assist fra Simon Hedlund lavede en kropsfinte, som sendte Jores Okore i den modsatte retning af polakken.

Wilczek hamrede bolden op i hjørnet. AaB-træner Jacob Friis stod i flere sekunder blot med hænderne i siden. Jores Okore skævede forsigtigt op mod den ene storskærm for at få opklaret på den langsomme gengivelse, hvad der var sket.

Uanset om Brøndby reelt står stærkere lige nu end FC Midtjylland, må rivalernes niveau ikke skræmme Ståle Solbakken og FCK

To scoringer, der førte til, at netop Kaiser og Wilczek blev fremhævet af Brøndby-fansene på Sydsiden efter kampen.

Med sejren har Brøndby nu hentet 13 point i de første 6 kampe og ligger nummer 3. Med 3 point op til FC Midtjylland på andenpladsen og 5 op til førerholdet FCK.

Det er fakta. Med tanke på præstationerne hidtil i de 6 første spillerunder og især søndag er det en tanke værd, om Brøndby reelt er førsteudfordrer til suveræne FCK?

På trods af at have hentet 3 flere point end Brøndby har Kenneth Andersens FC Midtjylland fået kritik for at være dårligt spillende og ikke ligne det FC Midtjylland, vi tidligere har set. Hvilket søndagens Hobro-kamp ikke ændrede på.

Brøndby begår til tider fortsat så store fejl, at man instinktivt tager sig til hovedet. Men omvendt er det tydeligere at se, hvordan Niels Frederiksens hold ønsker at spille hurtigt og langs jorden over kanterne.

Uanset om Brøndby reelt står stærkere lige nu end FC Midtjylland, må rivalernes niveau ikke skræmme Ståle Solbakken og FCK.

AaB får ikke som fortjent

Hvilket er en fin overgang til AaB. Ingen forventer, at nordjyderne skal være med i spillet om mesterskabet.

Men fortsætter Jacob Friis’ tropper med at tabe eller spille uafgjort efter ellers hæderlige præstationer, kan det vise sig at blive svært nok at indfri målsætningen om top-6.

Efter Wilczeks 2-0-scoring fik AaB hurtigt udlignet i Brøndby.