Haas sår tvivl om Kevin Magnussens formel 1-sæde

Motorsport. Selv om Kevin Magnussen på papiret har kontrakt med formel 1-holdet Haas, så er det langt fra sikkert, at danskeren også sidder i en af det amerikanske holds biler næste år. Haas-teamchef Günther Steiner sår i hvert fald tvivl om holdets kørersammensætning i et interview med netmediet F1i.com. Steiner siger, at holdet afventer, hvordan kørermarkedet udvikler sig i løbet af efteråret, før han og teamejer Gene Haas beslutter sig for, hvem der skal sidde i bilerne i 2020. Store navne som Nico Hülkenberg og Esteban Ocon kan være i spil til et Haas-sæde, og det er blandt de to køreres fremtidsplaner, Günther Steiner afventer. Italieneren afviser på forhånd, at Haas vil tage en kører for en enkelt sæson, ligesom han er skeptisk overfor debutanter.

Haas-teamets anden kører, franskmanden Romain Grosjean, har en kontrakt, der udløber efter denne sæson.

Dressur. Danmark er godt på vej til at sikre sig OL-billetterne i holdkonkurrencen ved det igangværende EM i Rotterdam. Efter førstedagen, hvor Anders Dahl og Agnete Kirk Thinggaard var i aktion for det danske hold, er rytterne på en samlet 5. plads. De tre bedste hold kvalificerer sig til legene i Tokyo næste år, men da de fire nationer, som for øjeblikket rangerer foran Danmark allerede er kvalificeret til, OL, er udsigterne lyse inden Daniel Andersen og Cathrine Dufour tirsdag skal gøre arbejdet færdigt.

Kano. Canadas 11 dobbelte verdensmester Laurence Vincent-Lapointe kommer ikke til start ved VM i Ungarn, der starter i denne uge. Den 27-årige canadier er testet positiv ved en dopingtest, og hun er derfor suspenderet, så længe sagen pågår og en egentlig sag er gennemført.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, briten Andy Murray, havde heller ikke i andet forsøg held med at vinde en singlekamp efter sin langvarige skadespause. Murray tabte i 1. runde af Winston-Salem Open til amerikaneren Tennys Sandgren. Nederlaget blev i to sæt med cifrene 7-6, 7-5. Den 32-årige brite stiller ikke op i US Open.

Fodbold. Manchester United og Wolverhampton spillede 1-1 i Premier League-opgøret på Molineux Stadium, og gæsterne vil nok ærgre sig over, at det ikke blev til alle tre point. Dels bragte Anthony Martial United foran i 1. halvleg, og dels brændte Paul Pogba et straffespark midt i 2. halvleg efter at Ruben Neves havde udlignet for Wolves. Dermed har Manchester United fire point efter to kampe, mens Wolverhampton har to efter to uafgjorte opgør.

Fodbold. Maurizio Sarri, der har overtaget ansvaret for den italienske storklub Juventus op til denne sæson, er usikker til sin debut på trænerbænken lørdag. Sarri, der ryger omkring 60 cigaretter dagligt, har fået lungebetændelse, skriver Ritzau.

Tennis. Sent mandag aften dansk tid skrev en 21-årig sydkoreaner tennishistorie. I turneringen Winston-Salem Open vandt Lee Duck-hee over Henri Laaksonen med cifrene 7-6, 6-1 i første runde og blev dermed den første døve spiller, som vandt en kamp i en ATP-hovedturnering, skriver Ritzau.

Fodbold. Barcelonas skadesliste er blevet udvidet med kantspilleren Ousmane Dembélé, der er ukampdygtig i fem uger med en forstrækning i det ene lår. Dermed slutter han sig til de skadede Lionel Messi og Luis Suarez.

Tennis. Mikkel Torpegaards næste modstander i kvalifikationen til grand slam-turneringen US Open bliver den 23-årige colombianer Daniel Elahi Galan Riveros, der er nr. 205 på verdensranglisten. Torpegaard rangerer som nr. 173, og danskeren skal vinde mod colombianeren og yderligere en kamp for at komme med i hovedturneringen.