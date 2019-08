Wind er langtidsskadet, FCK har hentet afløser i Malaga, lutter danske sejre ved VM og Fuglsang forlænger med Astana

Fodbold. Uheldene fortsætter med at vælte ned over de danske mestre fra FC København. Ikke så snart var Dame N’Doye meldt ude med en skade før Jonas Wind blev ramt af et uheld under træningen tirsdag. Angriberen vred rundt og er formentlig ude af spillet resten af efteråret, skriver FCK på sin hjemmeside.

»Vi har skannet Jonas efter hans uheld til træning, og vi har desværre konstateret en skade, der vil holde ham fra banen resten af efteråret alt afhængigt af, hvor hurtigt hans rehabilitering og genoptræning forløber«, siger cheflæge Morten Boesen til fck.dk.

Som erstatning for de to skadede angribere har FCK handlet hurtigt og hentet Michael Santos i den spanske klub Malaga. Den 26-årige angriber fra Uruguay har været i spansk fodbold siden 2016, og han tiltræder med øjeblikkelig virkning og er spilleberettiget i torsdagens Europa League-kamp mod Riga FC. Kontrakten løber til 2023.

»Vi er ekstremt hårdt ramt med N’Doye og Jonas Winds alvorlige skader, og det har gjort, at vi har valgt at rykke hurtigt for at sikre mere bredde og kvalitet som supplement til Pieros Sotiriou, Mohamed Daramy og Viktor Fischer helt fremme. Det er godt, at vi har kunne rykke hurtigt på at få det på plads, så vi kan få glæde af Michael Santos både på kort og langt sigt«, siger manager Ståle Solbakken i en pressemeddelelse.

Direkte sport i tv DR 1 13.10 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 09.00/15.00 Badminton: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Din. Zagreb-Rosenborg TV3 Sport 18.30 Fodbold: Viborg-Fredericia 21.00 Fodbold: Young Boys-Røde Stjerne TV3 Max 19.30 Håndbold: Flensburg-H. - Kiel (m) Eurosport 1 17.00/23.00 Tennis: US Open, kval. Eurosport 2 09.30/12.55 Klatring: VM



Vis mere

Fodbold. Endnu en tidligere landsholdsspiller skal i denne sæson spille seriefodbold. Efter Nicki Bille Nielsens klubskifte til Ishøj IF i danmarksserien har 38-årige Rajko Lekic meddelt på Facebook, at han skal spille for Glostrup FK i sjællandsserien. Lekic spillede en enkelt landskamp i 2010, da han spillede for Silkeborg. 33-årige Lasse Rise, der har spillet i Superligaen for Lyngby, Esbjerg og Randers FC, skal desuden spille i den københavnske serie 1 for Prespa efter i foråret at have spillet for Næstved i 1,. division.

Badminton. Danskerne har vundet dagens første tre kampe ved VM i Basel. Efter Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen fulgte både Anders Antonsen og Mia Blichfeldt samt damedoublen med Maiken Fruergaard/Sara Thygesen op med sikre sejre i to sæt. 5.-seedede Antonsen vandt 21-17, 21-13 over Daren Liew fra Malaysia og møder i ottendedelsfinalen enten 13.-seedede Kanta Tsuneyama fra Japan eller mexicaneren Lino Munoz. Næste modstander for 12.-seedede Blichfeldt er sandsynligvis den 8.-seedede inder, Saina Nehwal.

Svømning. 17-årige Thea Blomsterberg blev nummer 8 i finalen i 50 meter brystsvømning ved junior-VM i Budapest. Efter at have sat dansk juniorrekord to gange med 31,82 og 31,70 sek. gik det en anelse langsommere i finalen med 31,91 sek.

Sejlsport. Samlet set har vi fået en over nallerne, siger sportschef Thomas Jacobsen i en pressemeddelelse om den danske indsats ved OL-teststævnet i Enoshima, hvor en 7.-plads til 49erFX-duoen Ida Marie Baad/Marie Thusgaard blev bedste danske resultat. »Vi må konstatere, at varmen og fugtigheden spillede en stor rolle for os de første dage. Vi havde sejlere, der var desperate for at blive kølet ned - og blandt andet hoppede i vandet mellem sejladserne. Men man vænner sig til det, og de sidste dage kunne vi bedre fokusere på at sejle kapsejlads«, siger Thomas Jacobsen. Allerede i næste uge får danskerne en chance for revanche, når der i OL-farvandet afvikles et World Cup-stævne.

Fodbold. Efter 68 mål i 160 kampe for Liverpool efter 29-årige Daniel Sturridge skiftet til Trabzonspor i Tyrkiet, hvor han bliver holdkammerat med blandt andre to tidligere FC Midtjylland-spillere, nordmanden Alexander Sørloth og tjekken Filip Novak.

Golf. Martin Leth Simonsen indledte den eksklusive Challenge Tour-turnering Rolex Trophy med en runde i 66 slag (7 birdies og 1 bogey), hvilket giver ham den delte føring blandt de 40 deltagere. 18-årige Rasmus Højgaard brugte 69 slag (5 birdies og 1 dobbeltbogey) og er på en delt 14.-plads, mens Mark Flindt Haastrup med 72 slag (4 birdies og 4 bogeys) er nummer 31. Turneringen har en samlet præmiesum på 290.000 euro med 30.150 euro til vinderen.

Fodbold. Efter 12 sæsoner hos Bayern München tager Franck Ribéry lige to år mere på topplan hos italienske Fiorentina. 36-årige Ribéry gennemgår onsdag det obligatoriske lægetjek i Fiorentina inden kontrakten bliver skrevet under.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix Jakob Fuglsang bliver hos Astana.

Jakob Fuglsang bliver hos Astana. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Cykling. Spekulationerne om Jakob Fuglsangs fremtid kan nu forstumme. Den danske stjernerytter har forlænget sin kontrakt med Astana for yderligere to år, siger han til B.T. »Forhåbentlig har jeg et par gode år foran mig, og det ville være synd måske at spilde dem ved at skifte hold på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo sige, at jeg har haft min bedste sæson nogensinde hos Astana med det setup, som der nu er. Jeg tror på, at det i hvert fald kan fortsætte sådan, og jeg ved, at holdet fortsætter med at arbejde på at forbedre sig. Så det er endt med at blive det, der var den rigtige beslutning,« siger Jakob Fuglsang til B.T. Fuglsangs nye kontrakt med Astana løber til og med 2021.