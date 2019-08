Ny træner i FCM giver Guld-Glen hovedbrud, store penge på vej til Silkeborg, måske er Jores Okore en mand for Brøndby?

FOR ABONNENTER

Glen Riddersholm kender FC Midtjylland ud og ind. Han var ansat i klubben i mange år, da han boede i Ikast. Men lige nu, et par dage før hans SønderjyskE-hold tager imod FCM i Haderslev, er manden, der blev kaldt Guld-Glen efter mesterskabstriumfen med FCM i 2015, i en sjælden situation. Han aner dårligt, hvad han skal forberede sig på. Riddersholm har jo som alle os andre set, at FCM-holdet i mange superligakampe har optrådt uden en tydelig plan og struktur i spillet med bolden. Det var anderledes, da den nu afsatte Jakob Poulsen var styrmand midt på banen. Dygtige individualister har vist fine ting, men holdet har ikke hængt ordentligt sammen. Og nu giver det Riddersholm mere hovedbrud, at Brian Priske er blevet cheftræner i stedet for Kenneth Andersen.