Indersiden: FC Københavns Europa-helte kan få det svært mod AaB i Aalborg

FC København kaldte returopgøret i Letland for sæsonens vigtigste kamp. Klart nok, når det var et opgør om mange mio. kr., som FCK’erne plejer at indkassere hver sæson, hvor de er i et europæisk gruppespil. Resultatet var det smukkeste, hvis man kan bruge den vending. Efter 3-1-sejren hjemme var det lille 1-0-nederlag godt nok til at booke en plads i Europa League i en gyserkamp, hvor FCK’erne spillede for lidt, sparkede for meget, havde for mange dumme boldtab og ikke særlig god kontrol over tingene mod de robuste Riga FC-spillere.