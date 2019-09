Christian Eriksen scorer mod ærkerivalen, færing er 0,03 sekund fra VM-guld og stor favorit er færdig ved US Open

FAKTA Direkte sport i tv DR 3 15.05 Basketball: 3x3-EM TV 2 Sport 13.00 Roning: VM-finaler 14.40 Cykling: La Vuelta, 9. etape 18.50 Mountainbike: VM, downhill (k) 21.00 Fodbold: Villarreal-Real Madrid TV3+ 15.10 Formel 1: Belgiens Grand Prix 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 9.40 Formel 3: Belgiens Grand Prix 12.00 Fodbold: AGF-Esbjerg 14.30 Fodbold: Sparta Rotterdam-Ajax 21.00 Motorsport: IndyCar 23.55 Motorsport: Nascar - Southern 500 TV3 Max 11.10 Formel 2: Belgiens Grand Prix 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 14.00 Fodbold: AC Horsens-Lyngby 18.00 Fodbold: Frankfurt-Düsseldorf 21.00 Fodbold: Marseille-St. Etienne Xee 15.00 Fodbold: Everton-Wolverhampton 17.30 Fodbold: Arsenal-Tottenham Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-FC København Eurosport 1 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 14.50 Cykling: Vuelta a España 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers FC-Silkeborg 17.15 Tennis: US Open Vis mere

Roning. 25-årige Sverri Sandberg Nielsen var søndag sølle 0,03 sekunder fra VM-guldet i singlesculler. I finalen i Ottensheim i Østrig var kun den tyske båd med Oliver Zeidler hurtigere. Zeidler, der er tidligere elitesvømmer og først blev roer i 2016, føjede dermed VM-titlen til den EM-triumf han scorede tidligere på året i Luzern. For færingen Sverri Sandberg Nielsen, der stiller op for Danmark og nu pludselig er et olympisk guldhåb, er der tale om den første store markering internationalt. »Jeg kunne mærke Stef (hollænderen Stef Broenink, red.) på min ene side og Oliver på den anden, men jeg måtte fokusere på min egen båd mod slutningen og mine sidste 20 åretag. Alle fightede for at få en medalje. Jeg er meget glad for, at vandt en medalje«, siger Sverrie Sandberg Nielsen ifølge worldrowing.com. VM-sølvet er tillige den første medalje til en atlet under Dansk Forening for Rosport i en singlesculler for mænd. Bronzen gik til Norges Kjetil Borch.

Tennis. Roger Federer var blot 78 minutter om at spille sig i kvartfinalen ved US Open i New York. Federer (seedet 3) slog belgieren David Goffin (15) 6-2, 6-2, 6-0. I kvartfinalen skal Federer møde vinderen af opgøret mellem bulgarske Grigor Dimitrov og Australiens Alex de Minaur.

Fodbold. I jagten på de fire pladser i næste sæsons Champions League gør Premier Leagues traditionelle top-6-hold klogt i at hente så mange point som muligt i de direkte dueller mod rivalerne. Dem har Arsenal været ude i nu to gange i de første fire spillerunder. Og efter nederlag til Liverpool for et par uger siden sled Arsenal sig søndag til point med 2-2 i London-klassikeren mod Tottenham. Christian Eriksen scorede til 1-0 for Tottenham mod Arsenal, da han tæt under mål viste instinkt og fulgte op på holdkammeraten Erik Lamelas afslutning i 10. minut. Harry Kane øgede til 2-0 på straffespark efter en benbrækkertackling af Granit Xahka mod Son Heung-min, inden Alexandre Lacazette fik reduceret kort før pausen. Pierre-Emerick Aubameyang sørgede for 2-2, da han midt i 2. halvleg fik sat en lang tå på Matteo Guendouzis fine pasning ind i feltet.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær fortsætter angiveligt karrieren i italienske Atalanta, der er med i Champions League. Ekstra Bladet skriver, at Sevilla har udlejet danskeren for resten af denne sæson.

Tennis. Kinas Qiang Wang (seedet 18) havde søndag en af de store dage i karrieren, da hun på Louis Armstrong Stadium ved US Open kom videre til sin første grand slam-kvartfinale. Det skete ved lidt overraskende at nedkæmpe den finaleseedede australier Ashleigh Barty med cifrene 6-2, 6-4. I kvartfinalen skal kineseren møde enten Serena Williams eller kroatiske Petra Martic.

Fodbold. Silkeborg IF har tilknyttet den 29-årige målmand Rafael Romo på en aftale gældende for resten af sæsonen. Han kommer fra cypriotiske Apoel. Rafael Romo er fra Venezuela, som dermed bliver den 92. nation, der leverer spillere til den bedste danske række.





Cykling. Lige knap 21 år gammel blev sloveneren Tadej Pogacar (UAE) den yngste etapevinder i Vuelta a Espana i 37 år, da han kom alene over målstregen på den bjergrige 9. etape med mål i ca. 2.100 meters højde.

Cykling. Italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) sprintede sig i Erfurt til sejr på sidste etape af Tyskland Rundt, men måtte sammenlagt nøjes med andenpladsen. Jasper Stuyven (Trek) vandt sammenlagt med 3 sekunder.

Sejlsport. Laser Radial-sejler Anne-Marie Rindom kom slet ikke på vandet i Medal Race ved World Cup-stævnet i Tokyo. Manglende vind aflyste nemlig finalesejladsen og Rindom vandt derfor sølv.

Golf. Lucas Bjerregaard var med en delt 28.-plads ved European Tour-turneringen Omega European Masters i Schweiz bedste dansker. Sebastian Söderberg fra Sverige sejrede efter et fem mand stort omspil.

Fodbold. Søren Rieks scorede til 1-0, da Malmö FF sejrede 5-0 på udebane over Kalmar FF 5-0.

Basketball. USA er mødt op til VM i Shanghai uden sportens største navne, men holdet er alligevel favoritter og åbnede også turneringen med en sikker sejr. Tjekkiet blev dukket med 88-67 efter en kamp, hvor amerikanerne trak fra i anden periode og ellers lignede et mandskab på automatpilot. Efter en lige første periode, som amerikanerne vandt 17-14, satte favoritterne mere damp under kedlerne i anden periode. Den blev vundet med 26-15, og derfra cruisede USA sejren i hus. Også USA’s største konkurrenter til VM-titlen kom planmæssigt fra land i Kina. Grækenland dukkede Montenegro med 85-60, mens Frankrig måtte kæmpe hårdt for sin anden sejr ved VM, da Tyskland blev slået 78-74. Serbien, som af mange regnes for største trussel for USA ved VM, vandt sin åbningskamp lørdag med 105-59 over Angola. Samme dag vandt også Spanien sin første kamp overbevisende med 101-62 over Tunesien. USA’s næste kamp i gruppespillet er tirsdag, hvor modstanderen er Tyrkiet. Japan er det fjerde og sidste hold i gruppen.

Tennis. Det var serven, den var gal med. Sådan lød vurderingen fra Caroline Wozniacki efter tosætsnederlaget til den canadiske komet Bianca Andreescu ved US Open i New York lørdag aften. »Jeg ville ønske, jeg havde servet bedre. Det var svært på grund af solen«, sagde Wozniacki efter 4-6, 4-6 mod den 19-årige, der er top-10-spiller, når verdensranglisten opdateres efter US Open.