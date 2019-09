Tam indsats bringer Danmarks EM-plads i fare

Det var langtfra tilfældet. Derudover mødte mange tilskuere først frem efter afspilning af dansk og egen nationalmelodi. Mens spillet kørte, sad de for det meste stille. For så at blive højlydte de gange, hvor der var optræk til en georgisk chance, inden Andreas Christensen typisk vandt en af sine mange tacklinger og lagde en dæmper på det hele igen.

Derfor blev der aldrig tale om en decideret svær udebane, som det kunne være blevet tilfældet på den ’forkerte’ aften. Hvilket gjorde det en smule komisk, at der stod sikkerhedsvagter i orange veste med godt tre meters mellemrum på hele den ovale løbebane rundt om græsset.

Jon Dahl Tomasson brugte mange af aftenens minutter på at diskutere større og mindre kendelser med kampens fjerdedommer. En frustration, der virkede til at udspringe fra det, han så sit eget hold levere inde på banen.

Men med 25 minutter tilbage af opgøret reagerede han endelig. Christian Gytkjær fik chancen, og Lasse Schöne erstattede Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen.

Det hjalp ikke danskerne til for alvor at genvinde kontrollen med kampen i dens afslutning. Men netop Christian Gytkjær var tæt på at afgøre det hele, da han efter et træk ind i banen ramte overliggeren.

Med 0-0-resultatet i Georgien har Danmark nu to point op til Irland på puljens førsteplads. Mens Schweiz kun er et point efter danskerne på trods af at have spillet en kamp færre.