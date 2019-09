16-årig sætter rekord på Nou Camp, og Neymar får effektfuldt comeback

FOR ABONNENTER

Cykling. Landstræner Tayeb Braikia har udtaget de seks ryttere, der skal køre for Danmark i kvindernes VM-løb i Yorkshire om to uger. Det drejer sig bronzevinderen fra 2017, Amalie Dideriksen, Cecilie Uttrup Ludwig, Emma Norsgaard, Julie Leth, Pernille Mathiesen og Christina Siggaard. »Hvis det er et samlet felt, der går ind på de sidste tre omgange, har vi to gode kort i vores klasseafsluttere Amalie Dideriksen og Christina Siggaard«, siger Tayeb Braikia i en pressemeddelelse.