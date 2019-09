Kommentator fyret for racisme: Den eneste måde du kan stoppe ham på, er ved at sige: ’Her er 10 bananer, du kan spise’

Direkte sport i tv Mandag 16. september TV 2 Sport 19.50 Håndbold: SønderjyskE-KIF (m) 4.00 Tennis: Toray Pan Pacific Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-OB 2.10 Amerikansk fodbold: Jets-Cleveland TV3 Max 21.00 Fodbold: Aston Villa-West Ham



Fodbold. Den italienske Serie A plages fortsat af racisme på lægterne. Avisen The Gazzetta dello Sport rapporterer således, at bade AC Milans Franck Kessie og Inter-angriberen Romelu Lukaku var udsat for racisme fra tilskuerne i den forgangne weekend. Romelu Lukaku var på højest usædvanlig og bizar facon også udsat for racisme på tv i det populære fodboldmagasin Qui Studio a Voi Stadio. Her indledte kommentatoren Luciano Passirani med at rose den belgiske angriber. «Der er ingen spiller, som ham i ligaen lige nu. Jeg kan virkelig lide ham«, lød det fra Luciano Passirani, inden han ramte bunden: »Den eneste måde du kan stoppe ham på, er ved at sige: ’Her er 10 bananer, du kan spise’«. Kommentator Luciano Passirani er ifølge AP nu blevet fritstillet.

Motorsport. Motocrosskører Thomas Kjer Olsen sluttede søndag sæsonen af med en femteplads i VM-serien. Allerede inden sidste afdeling i Kina var sønderjyden sikker på at snuppe VM-sølvet efter en stabil sæson. - Jeg er meget motiveret til at arbejde hårdt, så jeg kan give alt, hvad jeg har i kampen om titlen som verdensmester næste år, siger Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse.

Golf. Nicolai Højgaard er efter søndagens andenplads i European Tour-turneringen KLM Open avanceret 622 pladser på verdensranglisten, så han nu er hummer 380.

Fodbold. Sæsonens første trænerfyring i Superligaen er en realitet. Esbjerg, der søndag gik helt ned på eget græs og tabte 0-3 til Randers, har sagt farvel til hollænderen John Lammers. Efter 5 point og blot 4 scoringer i 9 kampe er tålmodigheden sluppet op i Esbjerg-ledelsen.

Foto: Jens Dresling John Lammers kom til Esbjerg i 2017 og fik holdet op i Superligaen fra 1. division.

»Vi har meget at takke John Lammers for, men vi må også erkende, at vi i øjeblikket befinder os et sted, hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende. Det er aldrig sjovt at tage afsked med dygtige medarbejdere, men vi vurderer, at det er i EfB’s bedste at skifte nu. Vi ønsker samtidig John alt det bedste fremover«, siger sportschef Jimmy Nagel Jacobsen.

John Lammers erklærer sig ifølge Ritzau »meget, meget skuffet« over fyringen. Assistenttræner Claus Nørgård har nu det sportslige ansvar. Når den nye cheftræner er fundet, vil Nørgård fortsætte i rollen som assistenttræner.

Fodbold. Svenske Zlatan Ibrahimovic’ kontrakt med Los Angeles Galaxy udløber ved årsskiftet og han har luften muligheden for et comeback i en europæisk liga. Men LA-klubben vil sikkert gerne beholde veteranen, der natten til mandag scorede tre gange i LA-sejren på 7-2 over Kansas Sporting City. Zlatan Ibrahimovic er nu oppe på 26 scoringer i indeværende sæson, hvilket er klubrekord i den 25 år unge klub.

Cykling. Landstræner Anders Lund har udtaget følgende ryttere til VM-linjeløbet i Yorkshire i England 29. september: Jakob Fuglsang, Magnus Cort (begge Astana), Michael Mørkøv, Kasper Asgreen (begge Quick-Step), Michael Valgren (Dimension Data), Mads Pedersen (Trek), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) og Casper Pedersen (Sunweb). Kasper Asgreen skal også køre enkeltarten sammen med Martin Toft Madsen.

Cykling. Michael Valgren (Dimension Data) var med helt fremme i Grand Prix Cycliste de Montréal, men måtte nøjes med en femteplads, da den 220 km lange affære blev afgjort på målstregen. Her var Greg van Avermaet (CCC) hurtigst efter lidt mere end seks timer i sadlen. Diego Ulissi (UAE), Ivan Garcia (TBM) og Tim Wellens (LTS) fik på de følgende pladser noteret samme tid som vinderen og Valgren.