FCM'erne må da glæde sig til at møde Bendtner og FCK

Den store angriber så ud til at have lang vej til topformen. AGF er nu Jyllands nummer to, fordi Lucas Andersen betyder alt for AaB.

STÅLE SOLBAKKEN HAR fortalt os, at han tydeligt mærker, at FC København er en særdeles attraktiv klub, fordi FCK-navnet giver garanti for, at holdet vinder titler, medaljer og pokaler. Han oplever det hver gang, når der skal hentes nye spillere, danske eller udenlandske, ind i truppen. Det betyder selvfølgelig også meget, at FCK’erne hver sæson spiller masser af kampe på den europæiske scene. 35 danskere har spillet på landsholdet, mens de har været i FCK. Og andre 35 har spillet for Danmark før eller efter, at de var i FCK. Nicklas Bendtner, 81 landskampe, blev nummer 35, da han løb ind til de sidste 20 minutter i FCK’s nederlagskamp i Hobro.